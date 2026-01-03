Elhunyt Josef Hollschwandtner nyugalmazott nadrági plébános

Josef Hollschwandtner 1949. október 6-án született a Krassó-Szörény megyei Boksánbánya-Vassafalván, Otto és Irma gyermekeként. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola elvégzését követően a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban szentelte pappá 1973. április 29-én Tiszteletreméltó Márton Áron püspök.

Szolgálati helyei a temesvári egyházmegyében: 1973. augusztus 1. és 1975. augusztus 1. között Lugoson segédlelkész; 1975–1976-ban plébániai kormányzó volt Aninán. 1976. szeptember 1. és 2005. április 14. között Nadrágon plébániai kormányzóként, majd plébánosként szolgált. 2005. április 15-től 2008. szeptember 14-ig a temesvár-józsefvárosi plébánián volt segédlelkész. 2008. szeptember 15. és 2026. január 1. között Nadrágon szolgált plébániai kormányzóként, majd nyugalmazott plébánosként.

1981. december 15‑én, valamint 1985. május 30‑án ideiglenesen megbízást kapott, hogy a nadrági plébánosi feladatok megtartása mellett a lugosi plébánián is segítséget nyújtson. Ugyancsak nadrági plébánosként 1988. augusztus 5‑től ideiglenesen rábízták a vecseházi, a daruvári és a csukási plébániák gondozását is, amelyek 1992. január 1‑jétől a lugosi plébánia filiáivá váltak.

Requiemet január 2-án, pénteken 17 órakor mutattak be a nadrági plébániatemplomban az elhunyt plébános lelki üdvéért a ravatalánál. Ezt követően az elhunytat Boksánbányára szállították.

Az engesztelő szentmiseáldozatot Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatta be január 3-án 11 órakor a boksánbányai római katolikus templomban, az elhunyt ravatalánál. A temetési szertartást a gyászmisét követően tartották a helyi római katolikus temetőben.

Hűséges papi életét a mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház örömében! Nyugodjék békében!

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás és fotó: temesvári egyházmegye

Fotó: temesvári egyházmegye; Romkat.ro

