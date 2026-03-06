Elhunyt Szendrei Miklós ferences szerzetes

Megszentelt élet – 2026. március 6., péntek | 10:56
Fájó szívvel, és mégis a húsvét reményével tudatjuk, hogy Szendrei Miklós testvér (született: Szendrei Miklós, 1942. augusztus 8.) életének 84. évében, 2026. március 5-én reggel hazaérkezett a Mennyei Atya békéjébe és ölelésébe – adta hírül a Ferences Rendtartomány Facebook-oldala.

Az Úr irgalmas szeretetére bízva imádkozunk érte, hálát adva minden jóságért és szeretetért, amit kaptunk tőle és általa.

Miklós atya temetéséről a későbbiekben online felületeinken adunk tájékoztatást.

Requiescat in pace! Nyugodjon békében!

Szendrei Miklós atya 2022-ben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, akkor ferences testvére, Zatykó László OFM, aki mint az öt évvel idősebb bátyjára, úgy nézett rá fel fiatalként is, írt személyes köszöntést.

A szeretettel és humorral teli írást ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Ferences Rendtartomány Facebook-oldala

Magyar Kurír

