Elhunyt Szendrei Miklós ferences szerzetes

Az Úr irgalmas szeretetére bízva imádkozunk érte, hálát adva minden jóságért és szeretetért, amit kaptunk tőle és általa.

Miklós atya temetéséről a későbbiekben online felületeinken adunk tájékoztatást.

Requiescat in pace! Nyugodjon békében!

Szendrei Miklós atya 2022-ben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, akkor ferences testvére, Zatykó László OFM, aki mint az öt évvel idősebb bátyjára, úgy nézett rá fel fiatalként is, írt személyes köszöntést.

A szeretettel és humorral teli írást ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Ferences Rendtartomány Facebook-oldala

Magyar Kurír