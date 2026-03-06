Elhunyt Szendrei Miklós ferences szerzetes

Az Úr irgalmas szeretetére bízva imádkozunk érte, hálát adva minden jóságért és szeretetért, amit kaptunk tőle és általa.
Miklós atya temetéséről a későbbiekben online felületeinken adunk tájékoztatást.
Requiescat in pace! Nyugodjon békében!
Szendrei Miklós atya 2022-ben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, akkor ferences testvére, Zatykó László OFM, aki mint az öt évvel idősebb bátyjára, úgy nézett rá fel fiatalként is, írt személyes köszöntést.
A szeretettel és humorral teli írást ITT olvashatják.
Forrás és fotó: Ferences Rendtartomány Facebook-oldala
