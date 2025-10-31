Elhunyt Tóth Szabolcs nyugalmazott lepsényi plébános

Tóth Szabolcs 1946. augusztus 8-án született Budapesten. 1970. június 24-én szentelték pappá Székesfehérváron.

Káplánként szolgált Csákváron 1970 és 1973 között, Pilisvörösváron 1973–75-ben, majd 1975-től 1982-ig újra Csákváron. 1982 és 1998 között Kőszárhegyen volt lelkész. Plébánosi szolgálatot látott el 1998–99-ben Kislángon, 1999-től 2001-ig Lepsényben. 2001–2002-ben betegszabadságon volt. 2002-ben vonult nyugállományba.

2025. október 30-án, életének 80., papságának 56. esztendejében a székesfehérvári papi otthonban – szentségekkel megerősítve – megtért Teremtőjéhez. Temetéséről a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal a későbbiekben intézkedik.

*

Június 24-én vasmiséje alkalmából köszöntötték a nyugalmazott plébánost a székesfehérvári papi otthonban. „Nagy örömmel és hálával ünnepeltük Szabolcs atya hűséges papi szolgálatát. 65 év – egy egész élet Isten oltárán, emberek között, örömben és nehézségben, csendben és közösségben. Papként ott lenni a keresztelés öröménél, a házasságkötések reményeinél, a betegek ágyánál, a búcsú fájdalmainál – mindezt szeretettel és hittel szolgálni, olyan hivatás, mely Isten különleges ajándéka. Köszönjük Szabolcs atyának ezt a hűséget, példamutatást, a kimondott és kimondatlan imákat, a szolgálat minden apró és nagy tettét. Kérjük a Jóistent, hogy gazdagon áldja meg további életét, adjon erőt, békét és egészséget. Fogadja köszöntésünket, szeretetünket és imáinkat ezen az ünnepélyes napon!” – írta a jubileum alkalmából Fekete Henrietta szociális munkatárs.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye

