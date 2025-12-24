Elhunyt Wettstein József piarista

Wettstein József piarista szerzetes, villamosmérnök, mérnök-tanár, teológus, a piarista lelkiségért felelős tartományi asszisztens, a budapesti Piarista Gimnázium tanára, az Audio-Vizuális Kommunikáció szakkör vezetője, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle alapító főszervezője volt.

Wettstein tanár úr 1956. március 2-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte, ahol kivételes tanárai és saját tehetsége új irányokat nyitottak számára. Bár országos matematika-versenyen kiemelkedő eredményt ért el, érdeklődése a fizika és a kibontakozó számítástechnika felé fordult. A Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán szerzett diplomát, majd az egyetem elvégzése után belépett a piarista rendbe. A noviciátus után mérnök-tanári képesítést is szerzett, majd teológiai tanulmányokat folytatott, és pappá szentelése után matematika-hittan szakos piarista tanárként kezdte szolgálatát.

Piarista pedagógiai tevékenységét nemzetközi tapasztalatok is gazdagították: két évet töltött Párizsban francia ösztöndíjasként, ahol az Audiovizuális Hitoktatási Intézet képzésén vett részt. A hazahozott módszerek, technikai eszközök és szemléleti újítások alapozták meg későbbi kiemelkedő munkáját az iskolai audiovizuális nevelés területén.

Az általa alapított és több mint három évtizeden át vezetett AVK – Audio-Vizuális Kommunikáció szakkör országos jelentőségű műhellyé vált. A kétéves képzés során több száz diák sajátította el a fotózás, a videókészítés és a vizuális történetmondás alapjait. A szakkörből diákfilmek százai születtek, tucatnyi öregdiák indult filmes pályára, és számos kezdeményezés nőtt ki belőle – köztük a VITEO Egyesület, valamint a 2012-ben elindított Országos Ökumenikus Diákfilmszemle, amely a katolikus, református és evangélikus iskolák fiataljait hívta alkotói párbeszédre.

József atya hosszú időn át tanított a budapesti és a váci Piarista Gimnáziumban, miközben a rend több feladatkörrel is megbízta – utóbb a piarista lelkiségért felelős tartományi asszisztensi szolgálattal. Pedagógusi és szervezői munkáját a hit iránti mély elkötelezettség, lelki igényesség és a fiatalok iránti fáradhatatlan szeretet vezette.

2021-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott, a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként.

Most, amikor eltávozott közülünk, hálával gondolunk vissza életének minden ajándékára: arra a derűre, szelíd bölcsességre, türelemre és alkotó energiára, amellyel tanítványait, rendtársait, kollégáit és mindazokat gazdagította, akik találkozhattak vele.

Wettstein József atya szolgálata gyümölcsei tovább élnek abban a sok száz fiatalban, akiket tanított, kísért és bátorított. Nyugodjék békében.

