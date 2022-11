Elindult a MosolyManók karácsonyi adománygyűjtő akció

„Legyél Te is MosolyManó, és szerezz örömet nehéz sorsú gyerekeknek karácsonykor!” – ezzel a felhívással fordult az általános iskolás gyerekekhez a PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary. Az akció szervezői az ország összes általános iskolájában felhívást tettek közzé, melyben arra biztatják a gyerekeket, hogy állítsanak össze ajándékcsomagokat rászoruló családban élő társaik számára, és vigyék be az iskolájukba december 8-ig.

A kezdeményezés célja, hogy az ajándékcsomagok segítségével idén karácsonykor is több ezer gyermek arcára varázsoljanak mosolyt. Egyrészt a rászoruló gyermekeknek, akik örülnek a meglepetéseknek, másrészt azoknak, akik adnak, mert megélhetik az önzetlen segítségnyújtás örömét.

Az akcióhoz azok a gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek az iskolájában nincs gyűjtés. Vegyék fel a kapcsolatot a hozzájuk legközelebb működő máltai gyűjtőponttal, hogy minden gyermek, aki segíteni szeretne, megtehesse.

A szervezők arra hívják a gyerekeket, hogy az általuk már nem használt, de jó állapotú vagy kifejezetten erre az alkalomra vásárolt új játékokat rakják egy dobozba (a cipősdoboz vagy kartondoboz pontos méreteit megtalálják ITT), csomagolják be, majd írják rá, hogy milyen nemű és korú társuknak küldik az ajándékot. A MosolyManók akciónak az is célja, hogy felhívja az adományozó gyerekek és szülők figyelmét arra, hogy olyan ajándékcsomagot készítsenek, amelynek ők maguk is örülnének. Ügyeljenek arra, hogy csak hibátlan, hiánytalan és megtisztított játékokat, illetve fél évnél hosszabb lejárati idejű édességeket helyezzenek a dobozba. A gondoskodó odafigyeléssel összeállított csomagok valódi karácsonyi ajándékok lehetnek a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Az ajándékot személyesebbé tehetik a megajándékozott gyermeknek szóló kedves üzenettel.

A csomagokat csak be kell vinni az iskolába, onnan már a GLS Hungary Csomaglogisztikai Szolgáltató szállítja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba, ahonnan a karitatív szervezet még karácsony előtt eljuttatja az ajándékokat a rászoruló gyerekeknek.

Amennyiben a diáknak nincs megunt játéka, vagy nem tud a rászoruló társai részére ajándékdobozt összeállítani, akkor idén első alkalommal lehetősége van a PontVelem Okos Programban gyűjtött pontjaiból is felajánlani erre a célra. Az így összegyűlt felajánlásokat is a rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A felajánlások gyűjtése 2022. december 8-ig tart az általános iskolákban.

A Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága támogatásával megvalósuló akcióban az előző hat év során több mint 56 ezer ajándékcsomagot állítottak össze az általános iskolás gyerekek rászoruló társaiknak. A jótékonysági gyűjtés médiatámogatója az Origo.

Az elmúlt években a MosolyManók karácsonyi ajándékaiból jutott a segélyszervezet iskoláiba és óvodáiba járó gyerekeknek, valamint az MMSZ-szel kapcsolatban álló családoknak és partnerszervezeteknek is. A 2021-ben gyűjtött ajándékcsomagok egy részét a Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Békásmegyeri Családok Átmeneti Otthonában adták át.

Az erről készült beszámoló ITT olvasható.



A gyerekek mellett idén a felnőttek is lehetnek MosolyManók. Az évek során baráti társaságok, cégek, egyesületek jelezték csatlakozási szándékukat az akcióhoz. A felnőtt MosolyManók az adományra szánt összeget a Máltai Szeretetszolgálat https://adomanyozz.hu/program/mosolymanok oldalán ajánlhatják fel. A pénzbeli adományokat banki átutalással is eljuttathatják az 11784009-20200745 (OTP Bank) számlaszámra, „MosolyManók” közleménnyel. Az így befolyt összeget a rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordítja a Máltai Szeretetszolgálat.

* * *

A PontVelem Okos Programban a karácsonyi időszakon túl is, egész évben lehet jótékonykodni.

A „SegítsVelem – Adni jó!” kezdeményezésről további részleteket ITT olvashat.



A szervezők a tanév végén ismét elindítják a MosolyTáska akciót, melynek során iskolatáskákat gyűjtenek a rászoruló gyermekeknek.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír