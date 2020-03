Elkészült a Katolikus Karitász székesfehérvári logisztikai központja

Az átadó ünnepségre a székesfehérvári Alba Ipari Zónában található új épület raktárcsarnokában került sor.

Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke ünnepi beszédében elmondta, hogy az 1991-ben újjá alakult Katolikus Karitász önkéntesek ezreit mozgósítja, és professzionális programjaival, szakembereivel, intézményeivel a bajba jutottokat, katasztrófák, vészhelyzetek áldozatait, hátrányos helyzetűeket szolgálja.

„Az ő munkájuk és szeretetük elviselhetővé, értelmessé teszi sokak életét, magányos emberek számára sokszor egyedüli kapcsolatot jelentik a külvilág számára, emellett családoknak és gyerekeknek segítenek.”

Spányi Antal püspök megjegyezte a logisztikai csarnok felépülésével most egy új fejezet kezdődik és várhatóan nagyban segíti a Karitász országos hálózatának segítő tevékenyégét. Azt kívánta a Karitász dolgozóinak, hogy munkájukban mindig érezzék, hogy másokat szolgálnak és ez a szeretetszolgálat nélkülözhetetlen. Megköszönte, hogy az állam, az Európai Unió és az önkormányzat támogatásával 11 hónap alatt létrejöhetett ez a fejlesztés.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: ha a karitatív szervezeteknek nincsenek jó minőségű intézményeik, akkor nehezebb karitatív munkát végezni, éppen ezért a kilenc legnagyobb szervezet 4,5 milliárdból újított fel, illetve épített új létesítményeket. Az államtitkár úr Szent II. János Pál pápa idézetével zárta le beszédét: „Az intézmények igen fontosak, sőt nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor önmagában egy intézmény sem pótolhatja az emberi szívet, az emberi együttérzést, az emberi szeretet, az emberi kezdeményezést, ha másik ember szenvedésével kell szembe néznünk.”

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy az egyház karitatív tevékenységével nem csupán fizikai szükségleteket orvosol, hanem lelkeket ápol, sorsokat ment, közösségeket és családokat erősít. Az államtitkár asszony szerint a raktárbázisok és eszközparkok bővítésével a székesfehérvári, felsőzsolcai és pécsi és ingatlanfejlesztésekkel jelentős mértékben javítja a Karitász humanitárius tevékenységének hatékonyságát.

Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára rámutatott arra, hogy a szervezet és a kormányzat között évek óta stabil és jó a kapcsolat, a beruházás mellett a programjaikat is segítik. Szólt arról is, hogy egyre több az olyan program a Karitásznál, ami nem csak a szükséghelyzetekre koncentrál, hanem az öngondoskodás irányába vezet, arra tanít.

Cser-Palkovics András polgármester szerint az, hogy a karitász bázisa egy ipari parkon belül, jól működő, magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások csarnokai között épült fel, egyfajta szimbólumként fogható fel, azt jelzi: a gazdaság és a szociális segítés jól működhet egy helyen, és egymást erősíthetik.

A köszöntők után Forgács József szakmai vezető részletesen bemutatta a bruttó 650 millió forint összköltségű beruházást. Pécsen egy több mint kétszáz éves barokk épületet újítottak fel nettó 19,9 millió forintból, amit hamarosan át is adnak. Felsőzsolcán egy méretében a Székesfehérvárival megegyező irodákkal és oktató teremmel is rendelkező logisztikai raktárcsarnok épült nettó 193 millió forintból, több mint ezer négyzetméter alapterületen.

A székesfehérvári csarnokról elmondta, hogy az állványrendszeren 240 raklap helyezhető el, amely 250 -300 tonna élelmiszer tárolására alkalmas: ezzel körülbelül 30 ezer család szükségleteit tudja megoldani. A beruházásnak köszönhetően egyidejűleg képes lesz a szervezet többféle, nagy mennyiségű adományt, élelmiszert, vagy bármilyen segítő eszközt elhelyezni. Alkalmas lesz arra is, hogy helyi és országos adomány készleteket, élelmiszereket, ruhákat, bútorokat, és katasztrófavédelmi eszközöket tároljanak.

Az átadó ünnepség köszöntői és műszaki adatai után a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász által fenntartott Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő fiataljainak táncos, zenés műsora következett. A különleges műsor szimbolizálta a Karitász szerteágazó tevékenységét és emlékeztette a résztvevőket, hogy ez az épület is azért épült, hogy a ránk bízottakat, rászorulókat, szükséget szenvedőket segítse.

A program zárásaként Spányi Antal püspök megáldotta az épületet, majd a raktárcsarnok kapuját lezáró szalagot vágták át a felszólalók és útjára bocsátották az első szállítmányt. A Karitász zöldellő kertek elnevezésű programjának keretében beszerzett vetőmag csomagok már a raklapos állványrendszeren várták, hogy a projekt keretében beszerzett targonca továbbítsa őket és elinduljanak a karitatív útjukra.

A Katolikus Karitász helyi és regionális feladatellátását segítő raktárbázisként is működő létesítmény lehetőséget biztosít majd a helyi és a dunántúli régióban működő egyházmegyei Karitász szervezetek támogatására is, így központja lesz a Katolikus Karitász dunántúli segélyprogramjainak. A raktárbázis katasztrófahelyzeti segélyközpontként is működhet, mely készenléti eszközök, adományok raktározását láthatja el, továbbá humanitárius célú logisztikai szerepe lehet.

