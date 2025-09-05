Elkezdődött a tanév az ország katolikus oktatási intézményeiben is

A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége többcélú. Sok helyen óvodától egészen a középiskoláig biztosítják a gyermekek nevelését. A 372 katolikus fenntartású intézményben 801 intézményegység működik.

A 2025/2026-os tanévben nyolc új katolikus iskolát, óvodát köszönthetünk intézményeink sorában, amelyek egy részének fenntartását most vállalták át katolikus intézményfenntartók vagy új alapítású intézmények. További hat intézmény új feladattal, alapfokú művészetoktatással, szakképzéssel bővült.

A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az egyes intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok, tréningek mellett ettől a tanévtől kezdődően az új pedagógus-továbbképzési rendszerben 15/20/30/60 kreditpontot adó képzéseket is szerveznek.

Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek- és ifjúságvédelem áll: folyamatos a 2021-ben elindult gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztő munka a katolikus köznevelési és szakképzési intézményekben egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében. Idén 16 új intézmény kezdi meg a szervezetfejlesztő munkát.

A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között, pályázatok, versenyek meghirdetésével, nyári egyetem szervezésével, diákönkormányzatok, diákcsoportok számára felhívásokkal készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának támogatásával Teremtésvédő Óvoda, Iskola cím megszerzésére idén is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak háromévente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím „viselésére”.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatására indít a KaPI programot ebben az esztendőben: új munkacsoport kezdte meg munkáját, amely a pedagógusok számára szakmai támogatást biztosít.

A hagyománnyá vált és az intézet YouTube-csatornáján is követhető tematikus nap 2025 novemberében a gyermekek képernyőfüggőségének veszélyeit, annak káros hatásait, valamint a pedagógusok, szülők kezében lévő prevenciós lehetőségeket veszi számba, 2026 februárjában pedig a Jövő iskolája – jövő készségek címmel hívja a KaPI közös gondolkodásra a pedagógusokat.

Kapcsolódva a Világegyház ünnepéhez, az idén 10. alkalommal megszervezésre kerülő Kreatív Műveltségi Vetélkedő központi témája Szent Ferenc alakja, a szegények, elesettek iránti szeretete lesz; az intézet a novemberi versenykiírás után várja az iskolák 7–11. osztályos, 3 fős csapatainak jelentkezését.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír