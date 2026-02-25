Élményt és pályát is adhat – Neves séffel főztek a görögkatolikus gyermekvédelem gondozottjai

A Mestercukrász és a Séfek séfe című műsorokból ismert, debreceni származású séf harmadik alkalommal találkozott lakásotthonban és nevelőszülőknél élő gyerekekkel. Decemberben munkahelyén, egy nívós debreceni szállodában látott vendégül egy 15 tagú csapatot – mézeskalácsot formáztak és díszítettek közösen. A szakács már akkor ígéretet tett arra, hogy részben élményadás, részben pályaorientáció céljával további programokat szerveznek majd közösen a gyermekvédelmi központtal.

Február elején meg is történt az első alkalom: a séf a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő egyik berettyóújfalui lakásotthonba látogatott el, ahol látványos ételek készültek irányításával.

Február 17-én pedig lakásotthonban és nevelőszülőnél élő gyerekek érkeztek a debreceni Szent Bazil Görögkatolikus Technikum Faraktár utcai egységébe Téglásról, Nyíracsádról, Debrecenből, Nyíradonyból, Józsáról és Berettyóújfaluból, összesen 21-en.

A foglalkozás teljes egészében interaktív módon zajlott. A gyerekek bekapcsolódtak az alapanyagok előkészítésébe, a különböző munkafolyamatokba és a tálalásba is. A séfnek egyik munkahelyi jobbkeze, Vanessza és a technikum egyik tanára, Borsos Imre is segített a munkában.

A nap folyamán spárgával töltött, fokhagymaolajjal ízesített bordírozott (szalonnával burkolt) csirke készült krumplipürével, desszertként pedig bajor mákos brownie tonkababos meggyel, angolkrémmel, chutney-val és erdő-mező virágai névre keresztelt ropogós ostyatésztával tálalva.

A gyerekek munkafolyamatokkal, alapanyagokkal és azok arányaival, fűszerekkel, eszközökkel ismerkedtek, s megtudhatták olyan kifejezések jelentését, mint a bordírozás, a csatni vagy épp a prád. Roland végig igyekezett pozitív megerősítést adni a fiataloknak. Megosztotta egy fontos tapasztalatát is: mint fogalmazott, nincs olyan étel, ami mindenkinek ízlene, de ő mindig igyekszik legjobb tudása szerint végezni a munkáját, ennek pedig előbb-utóbb meglesz a jutalma.

A 12 éves Otília Berettyóújfaluból érkezett. Ő a séf mindhárom foglalkozásán részt vett. Decemberben a mézeskalácsok formázásában és díszítésében is segédkezett, az első élményfőzést pedig épp az ő lakásotthonukban tartották. Ezen a foglalkozáson is kivette a részét a feladatokból. Elárulta, hogy az éttermi munkák közül a főzés és a felszolgálás is érdekli.

A nap végén Balogh Roland pozitívan értékelte a programot. A kezdeti félszegséget szemmel láthatóan hamar aktív részvétel váltotta fel a gyerekeknél. Minden munkafolyamatba sikerült bevonni őket. A tálalásnál örömmel rakosgatták munkájuk gyümölcsét a tányérokra. Roland kiemelte: több gyereken úgy látta, nemcsak érdeklődnek a főzés iránt, de érzékük is van hozzá.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír