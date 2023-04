Élő kövek – Újra élet és remény költözött a máriakéméndi kegyhely falai közé

A Pécsi Egyházmegye területén van egy régi, mára kissé feledésbe merült, de korábban országosan is ismert Mária-kegyhely, mely a Pécsvárad és Szederkény között vezető műút mentén, a Karasica-patak völgyéből kiemelkedő kis domb magaslatán áll.

Sajnos az elmúlt évtizedekben a máriakéméndi egyházi épületek állaga pénzeszközök híján súlyos mértékben leromlott. Ezt látva, a helyiekkel és környékbeliekkel összefogva társadalmi munkákat szerveztünk, és évekkel ezelőtt megkezdtük az elhanyagolt kegyhely „megmentését” és újbóli életre keltését.

Először a templom belső terének takarításában segédkeztünk, majd elkezdtük kihordani az évtizedek óta felhalmozott lomokat és hulladékot.

2015 decemberében országos gyűjtést indítottunk, hogy megmenthessük az 1890-es években készült Zsolnay-féle pirogránit angyalszobrokat, melyek a templom bejáratánál már évtizedek óta törötten álltak.

Bár a szükséges forrás már 2016 nyarára rendelkezésre állt, még hosszabb időnek kellett eltelnie, mire a szobrokat restaurálva és újból felállítva láthattuk. Romos volt ugyanis az a támfal, amire vissza kellett volna helyezni, így előbb még azt is fel kellett újítani. A támfalak helyreállítását további adományokból, valamint a helyi plébánia segítségével építettük újjá. A Pécsi Egyházmegyei Hivatal vállalta, hogy a falsarkokat, amelyen a szobrok állnak, és a felvezető lépcsősort újjáépíti, így végül 2018-ban felállították a szobrokat, melyeket Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke áldott meg a Szentháromság vasárnapi búcsún.

Még 2015-ben kértük a Pécsi Egyházmegyétől a súlyos állapotromlásnak indult, használaton kívüli kolostorépületet, mely korábban plébániaként is működött, de a 2013-as plébánosváltástól az épület üresen maradt. Szerencsére a megnyert pályázat után 2018-ban megkezdődhettek az életveszélyessé vált épületen a munkálatok.

A már évek óta a kegyhelyre járó és szorgoskodó emberekből 2019 nyarán megalapítottuk a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör csapatát, húsz fővel. A csoportban a máriakéméndi híveken kívül több településről, például Szederkényből és Pécsről is vannak tagjaink, segítőink. A munkálatokat Biki Endre Gábor szervezi és koordinálja.

Megalakulásunk óta tavasztól őszig minden hónapban egyszer önkéntes kegyhelygondozó és takarító napot szervezünk, de búcsúk és egyéb egyházi ünnepek előtt még ezen alkalmakon felül is összejövünk.

Elkötelezett tagjaink közül mindenki azt a feladatot végzi, amihez ért. Az asszonyok vállalják ilyenkor a zarándokszállás épületének takarítását, a belső apróbb munkákat és a ház csinosítását vagy éppen a konyhai munkákat. A férfiak elhozzák otthonról a gépeiket, szerszámaikat, sőt van, aki pótkocsis traktort is, mert a templom 3 hektáros parkja rengeteg kerti munkát ad.

Hatalmas, másfél évig tartó munka volt a kegyhely hátsó udvarának kitisztítása, melyet körülbelül 15 éve nem gondoztak. Ez idő alatt valóságos ősbozót alakult ki, a vadszőlő úgy benőtte a kerítéseket, hogy azok már nem is látszottak. Sajnos emiatt a téglakerítést és a falakat több helyen a kidőlés fenyegette. Ezt a hatalmas területet hónapról hónapra fokozatosan szabadítottuk ki az indák fogságából.

A munka eredménye egy szép és gondozott kert lett, ahol immár rendszeresen végezzük a fűnyírást és cseperednek a fiatal kis facsemeték.

Eddig minden évben ültettünk facsemetéket, az utóbbi négy évben közel száz különféle egyedet, melyek a templom parkját szinte arborétum szépségűvé teszik. A kerti munkák mellett az öntözésre is heti rendszerességgel kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen az aszályos nyarak nagyon megviselik a növényeket.

Idén megkezdtük a park virágosítását is, hiszen valaha egy szép sétautakkal ellátott barokk kert volt itt, melyet idővel felszámoltak.

Évente körülbelül egymillió forintot tudunk elkölteni a kegyhely szépítésére, melyet tagjaink nagylelkű adományai segítenek, ezzel is levéve a terhet a plébánia válláról. Nagyon sok minden van azonban, amit nem pénzért vásárolunk. Ha ugyanis szükségünk van valamire, a közösségi oldalunkon kihirdetjük, és mindig érkeznek a felajánlások: ha kell függönyt, szőnyeget, ágyakat, szekrényeket és egyéb jó állapotú konyhai berendezéseket is kapunk. Így érkeztek hozzánk régi értékes szentképek is, melyeket a kolostorépület folyosóján helyeztünk el.

Két évvel ezelőtt egy kedves ismerősünk járt itt Pécsről. Látta a szépen felújított épületet, és szomorúan állapította meg, hogy még egy rendes ebédlőbútorunk vagy asztalunk sincs, ahol vendéget tudnánk fogadni. Elmondta, hogy neki van egy 150 éves, Bécsben készült antik bútorsorozata, ha elfogadjuk, örök adományul az egyházmegyének adja, csupán egyetlen kérése van, hogy azt a máriakéméndi plébánia épületének ebédlőtermében helyezzük el.

A kegyhelygondozások alkalmával számos munkát sikerült megvalósítani az elmúlt évek során: újrafestettük a kovácsoltvas kapukat, megjavítottuk az épületeken az ajtók zárjait, igényes turisztikai táblákat állítottunk fel a templom elé, valamint a templom parkjában egy kis kerti tavat is létesítettünk. Új műemlékes táblát készíttetünk a templom főhomlokzatára. Egy ilyen nagy kegyhelyen és épületeknél mindig akad tenni- és javítanivaló, és ha sikerül legalább szinten tartani a létesítmények állapotát, akkor könnyebb a későbbiekben az állagmegóvás is.

A Magyar Állam támogatásával 2020-ban megkezdődött a Nagyboldogasszony-kegytemplom külső felújítása. Az első ütemben a tető, a falvarrások, egy leszakadt mennyezeti rész javítása és a vízelvezetés valósult meg. A második ütemben, 2022-ben, újabb állami forrásokból a templom ablakait cserélték ki, valamint elkészült a külső festés is, mely már igazán látványos része volt a felújításnak.

Tervünk a kezdetektől az volt, hogy nem elég csak az épületeket vagy a templom parkját szépíteni, élettel kell megtölteni a kegyhelyet. Ez a feladatunk is tökéletesen sikerült. Újra megszervezzük a régen oly híres máriakéméndi búcsúkat, évente négyet is, melyre azóta ismét több százan zarándokolnak el.

Facebook-oldalunkon minden eseményt és közösségi programot meghirdetünk, melynek hatására egyre több helyről jönnek hívek a vasárnapi misékre is.

Tavasztól őszig számos cserkész- és hittanos csoport érkezik kegyhelyünkre, a legtöbben a zarándokszállás nyújtotta lehetőségeket is igénybe veszik. Évek óta népszerű táborhely vagyunk, gyakran jönnek például pécsi iskolákból, mivel sátorozni is lehet nálunk.

Lelkigyakorlatok színhelye is a kegyhely, melynek csendes parkja kiváló lehetőséget teremt az ide érkezőknek, hogy Istenbe vetett hitükben elmélyüljenek.

Az utóbbi években egyre több felnőtt csoportunk is van. A kecskeméti művészek például már visszatérő vendégeink. Ők két-három hétre alkotótábort szerveznek kegyhelyünkön, és rajzaikból, grafikáikból kiállításokat is rendeznek, melyen bemutatják Máriakéménd értékeit.

A Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör számos programot szervez és kínál. Az események egy része a kegytemplomhoz kapcsolódik, például látogatóknak, zarándokcsoportoknak mutatjuk be a templomot és a település más értékeit, így a Szent Márton-templomot vagy a szép pincesort.

Mivel a kegyhely közút mentén található, az itt elhaladó autósok is gyakran megállnak, és mivel a templom parkjába mindig be lehet jönni, gyakran betérnek és körbesétálják a parkot, és megtekintik a műemlék épületeket. Ha éppen a helyszínen vagyok, mindig kaphatnak az érkezők egy kis ismertetőt a kegyhely múltjából és jelenéről.

A baráti kör tagjainak emellett minden hónapban indítunk kisebb zarándoklatot vagy meglátogatunk egy-egy magyarországi kegyhelyet. A programjaink nyitottak, azokra mindenkit szeretettel várunk.

Tudjuk, hogy a kéméndi kegyhely még hosszú évekre ad feladatot és tennivalót, hiszen továbbra is sok a felújításra váró rész (például kidőlő kerítések), valamint a kegytemplom rossz állagú belső tere is a megújulásra vár. Reméljük, hogy lesz lehetőség a folytatásra.

Szöveg és fotó: Biki Endre Gábor, a máriakéméndi kegytemplom gondnoka és közösségszervező munkatársa, a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör vezetője

Forrás: Pécsi Egyházmegye

