Élő passiót és Ádám-játékot rendeznek Veszprémben

Hazai – 2026. március 23., hétfő | 9:01
Nagyböjtben az Egyház arra hív, hogy Krisztus szenvedésének titkát ne csak felidézzük, hanem szívünkben is átéljük. Jézus kereszthalála és feltámadása keresztény hitünk középpontja: az a szeretet, amely a szenvedésen keresztül az élet győzelméhez vezet. E különleges lelki úton kísérhetik végig Jézus történetét a résztvevők a virágvasárnapi élő passión, amelyet március 29-én tartanak Veszprémben.

A város ikonikus helyszíneit bejárva – a Séd patak völgyében, a Margit-romokon át a Benedek-hegyig – lépésről lépésre élhetik át Krisztus szenvedéstörténetének állomásait.

Idén a program egy különleges előadással is gazdagodik: március 28-án, szombaton 19 órakor a Margit-romok falai között mutatják be az Ádám-játék című misztériumdrámát, amely a középkori vallásos színjátszás legjelentősebb darabja. A 12. századból származó – a Halotti beszédünkkel egykorú – misztériumjáték az emberiség történetének kezdetére vezet vissza: a bűnbeesés drámáját tárja elénk, felragyogtatva az Üdvözítő eljöveteléről szóló isteni ígéretet is.

Az élő passió és az Ádám-játék nem csupán színházi előadás: közös imádság, lelki zarándoklat, amely segít mélyebben megérteni Krisztus szeretetét és az emberi történelem reményét.

Szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre a különleges nagyböjti alkalomra: március 28-án, szombaton 19 órakor az Ádám-játék bemutatójára, valamint március 29-én 15 órakor a virágvasárnapi élő passió misztériumjátékra Veszprémben.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

