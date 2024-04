Először szenteltek papot a dél-albániai vikariátusban – Marasco egy különleges szerzetesrend tagja

Április 25-e emlékezetes nap volt az albániai katolikus egyház számára. Soha ennyi hívő és szerzetes nem volt még Lushnja városában (nem messze a történelmi Berat városától), mint amikor pappá szentelték Paolo Marasco missziós szerzetest, a Rimini felett található Tauro-hegyi Nagyboldogasszony Kis Családja kongregáció tagját. Ez volt az első papszentelés, amelyet a Dél-albániai apostoli kormányzóságban tartottak annak 1938-as megalakulása óta. A hatalmas területen mindössze 3000 katolikus él, akik lakosság 0,2 százalékát teszik ki.

Albánia keresztény népe nagyon meghatottan, lelkesen vett részt az eseményen, az északi egyházmegyékből is sokan voltak jelen, számos barátjuk érkezett Olaszországból. Az apostoli helynökkel, Giovanni Peragine Barnabita-rendi püspökkel koncelebrált az albániai apostoli nuncius; öt püspök a tirana-durrësi főegyházmegyéből, a lezhai egyházmegyéből, valamint a ravennai és a rimini egyházmegyéből és mintegy nyolcvan diakónus és pap.

Az ünnepségnek ökumenikus vonatkozása is volt: az albán autokefál ortodox egyház berati főpapja és egy másik papja is jelen volt. Az elkövetkező napokban Marasco az iszlám közösség egy tucatnyi képviselőjével is találkozik, akikkel baráti kapcsolatokat ápol. Már 2015 óta munkálkodik misszionáriusként a dél-albániai vikariátusban, elsajátította a nyelvet, a shkodrai szemináriumban tanult. Missziós tevékenysége során ortodox testvéreivel és muszlim hívőkkel is folytatott párbeszédet.

Amikor a szükség úgy hozta, elfogadta a felkérést, hogy részesüljön a papi rendben, alkalmazkodva ezzel ahhoz a monasztikus hagyományhoz, amely szerint egy szerzetes csak akkor lesz felszentelt pap, ha ezzel lelkipásztori szükségletekre válaszol. A dél-albániai apostoli kormányzóságnak 14 papja van: a rimini egyházmegye fidei donum misszionáriusokkal támogatja a missziót. Jelen vannak a területen női és férfi szerzetesrendek, misszionáriusok. Míg Észak-Albániában öt egyházmegye áll fenn közel félmillió hívővel, addig a déli vikariátusban – bár területileg kiterjedtebb – az Egyház ezzel a csekély missziós jelenléttel folytatja az evangelizáció és a párbeszéd munkáját.

A Nagyboldogasszony Kis Családja szerzetesi közösség, amelyet Lanfranco Bellavista atya alapított 1972-ben. Az április 25-i papszentelésen jelen lévő Lanfranco Bellavista azt követően döntött a szerzetesség mellett, hogy sok éven keresztül Giuseppe Dossetti (olasz kereszténydemokrata politikus, aki 1958-ban a közélettől visszavonulva szerzetes és pap lett, monasztikus közösséget alapított, amelyet később többen követtek – a szerk.) mellett élt. A Kis Családhoz mintegy hatvan női és férfi szerzetes tartozik, sokan közülük fiatalok: a regula alapján mindegyikük egy életre örökbe fogad egy fogyatékos személyt, akit a szociális szolgálatok vagy a bíróságok jelölnek ki. Ehhez a nagyon különleges közösséghez tartozik még egy tucat család, akik követik a regulát, valamint számos önkéntes és támogató.

A közösség évek óta segíti a Rimini és Ravenna környékén élő kínaiakat, számos együttműködési és evangelizációs kezdeményezést valósított meg. Egy kínai pap és néhány fiatal kínai nő is él a közösségben, néhány szerzetes pedig Kínába utazott, hogy megtanulja a nyelvet. Paolo Marasco, aki 2005 óta szerzetes, az utóbbi éveket Olaszországban töltötte a ravennai és rimini kínai közösségek szolgálatában.

Néhány hónapja visszatért Dél-Albániába, Beratban él missziós szerzetesi közösségével valamint a rájuk bízott fogyatékkal élőkkel. Berat Albánia legszebb történelmi városa, gyönyörűen rendbe hozták és ma már nemzetközi turisztikai célpont, hangulatos várával és ősi központjával, amely a térségben egymást váltó birodalmak jegyeit őrzi.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Mondoemissione

Fotó: Mondoemissione; Facebook

Magyar Kurír