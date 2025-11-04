Először szerveztek nemzetközi vincés ifjúsági találkozót Nagyváradon

A találkozó moderátora Joe Agostino CM, a Famvin nemzetközi elnöke volt, aki személyesen is jelen volt Nagyváradon, hogy tanítsa, kísérje és inspirálja a résztvevőket. A világ vincés családjainak vezetője az Egyesült Államokból, Philadelphiából érkezett a rendezvényre. Az esemény mérföldkő a vincés mozgalom életében: először gyűltek össze így, nemzetközi közösségként egy közös célért, hogy a hitből fakadó szeretet tettekké váljon.

A rendezvény célja az volt, hogy a kelet-európai vincés fiatalok jobban megismerjék egymást, elmélyítsék hivatásukat, karizmájukat, és új közösségi kapcsolatok szülessenek a vincés lelkiség szellemében.

Kis Balázs szervező, a Páli Szent Vince Társaság elnöke, európai ifjúsági felelős a Romkat.ro portál kérdésére válaszolva elmondta: „Szerettük volna, ha a találkozás által még jobban megérthetjük a karizmánkat, és új barátságokat építünk Isten közelében.” A vincés ifjúság számára ez a hétvége egyfajta új kezdet, amolyan „vérfrissítés, vérátömlesztés” volt, ami új energiákat ad.

Az esemény második napján, mindenszentek ünnepén hálával és gyertyagyújtással emlékeztek mindazokra, akik életükkel megmutatták, mit jelent igazán szeretni. Ez a nap különleges volt: együtt voltak a vincés fiatalok egységben és barátságban, közös hittel, közös küldetéssel. „A szeretet végtelenül találékony” – mondta Páli Szent Vince. A szívekben ott él a vincés lelkület: a szeretet, amely mindig utat talál, és amely képes áthidalni minden határt, nyelvet és kultúrát. Imában, közösségben és örömben ünnepeltek, mert hiszik, hogy a szentek nyomán képesek lehetnek jót cselekedni a világban.

A hétvége fő témái az elfogadás, a megbocsátás és a szeretetszolgálat voltak. A résztvevők elmélkedések, előadások és kiscsoportos beszélgetések során gondolták végig például Szent Péter és Máté apostol történetét, a megbocsátásra helyezve a hangsúlyt.

„Mi nem úgy segítünk, hogy a rászorulók köszönik meg nekünk, hanem mi köszönjük meg nekik, mert általuk válhatunk jobb emberekké” – fogalmazott a szervező. A vincés karizma lényege a szolgálat – reménnyel, előítélet nélkül, teljes szeretetben. A Páli Szent Vince Társaság 192 éve működik a „Serviens in spe” (Szolgálunk reménnyel) mottó jegyében.

Kis Balázs szerint a visszajelzések rendkívül pozitívak voltak: sok fiatal most találkozott először hasonló lelkiségű társaival. Ezen napok alatt közösséget építettek, barátságokat kötöttek és egységben voltak – különböző országokból, de egyazon Lélek által vezetve.

„Nyitva áll az ajtónk Erdély bármelyik városában. Aki késztetést érez a szolgálatra, jöhet és csatlakozhat. Ha nincs még vincés társaság, megalapítjuk!” – buzdította Kis Balázs azokat, akik hívást éreznek magukban.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: nagyváradi vincés ifjúság Facebook-oldala

