Elraboltak egy papot Maliban, a vallásközi párbeszéd mellett elkötelezett Ha-Jo atyát

Az Afrika Misszionáriusai Kongregáció – akiket fehér atyáknak is neveznek – forrásai szerint a német pap november 20-án, vasárnap tűnt el, miután misét celebrált a helyi apácák egyik kolostorában Bamakóban.

Ugyanezek a források azt mondták az ACN-nek, hogy nincs több információ az eltűnésről, de minden emberrablásra utal, mivel a misszionárius autóját elhagyva találták meg, és a kereszt, amelyet mindig magával vitt, a földön hevert. Arról azonban egyelőre semmit sem tudni, hogy ki vitte el, és miért.

„Arra kérünk minden jótevőnket és barátunkat, hogy imádkozzanak Ha-Jo atya azonnali szabadon bocsátásáért. A béke építője volt az erőszak és a terrorizmus közepette. Alapítványunk támogatta küldetését az elmúlt években, és most szüksége van imáinkra és szolidaritásunkra. Támogatásunkat nyújtjuk lelki családjának, az Afrikai Misszionáriusok kongregációjának és Hans-Joachim Lohre németországi családjának. Számíthat imáinkra” – közölte Thomas Heine-Geldern, az ACN ügyvezető elnöke.

„Az ima mellett az ACN arra is felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy enyhítse a dzsihadisták által előidézett válsághelyzetet a Száhel-övezetben, nemcsak Maliban, hanem a szomszédos országokban is. Ami történik, az tragédia, nyílt seb a világ számára” – mondja Heine-Geldern.

Ha-Jo atya, ahogy helyben szólítják, az ACN helyszíni projektpartnere volt, és részt vett az Aid to the Church in Need – Szükséget Szenvedő Egyház – szervezet számos eseményén. Kevesebb mint hat hónappal ezelőtt Svájcban tett látogatása során a helyi adományozóknak mesélt a mali helyzetről. „A dzsihadisták csoportosan, motoron jönnek, és a helyi közösségeknek meg kell alkudniuk velük: tilos harangozni és alkoholt inni, a nőket pedig fátyol viselésére kényszerítik.”

Az ACN többször is felhívta a figyelmet a keresztények által elszenvedett helyzetre az országban, nevezetesen Mali középső részén, ahol a Katiba Macina dzsihádista csoport működik, amely az Iszlám Maghreb al-Kaida csoporthoz (AQIM) kötődik.

A misszionárius tisztában volt azzal a veszéllyel, amellyel mindennap szembenézett munkája során. „Nem tudod, mikor és hol történhet meg. Fehér európaiként könnyű célpontok vagyunk, és mondták nekünk, hogy a dzsihadisták figyelnek minket.” Az ACN-nek adott több interjújában azt is kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetlen veszély nem tartotta vissza attól, hogy az országban maradjon. „Az evangélium felteszi nekünk a kérdést: Te kinek tartasz engem? Ez az életünk értelme, és nem az számít, meddig élünk, hanem az, hogy amit teszünk, annak van-e értelme, és jobbá teheti-e a világot.”

Ha-Jo atya annak is nagyon tudatában volt, mennyire fontos az ő küldetése, hogy elősegítse a keresztények és muszlimok közötti párbeszédet mind a laikusok, mind a vallásos emberek muszlim tanokban való elmélyítésén keresztül. „Jelenleg nagyon erős fundamentalista áramlatok vannak Maliban, de a legtöbb ember egyszerűen békében akar élni. Ezért kulcsfontosságú, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a körülöttünk élő muszlimokkal. Mély ismeretekkel látjuk el a keresztényeket az iszlámról, hogy amikor visszatérnek közösségükbe, segíthetnek hidakat építeni és kapcsolatot teremteni a környező mecsetekkel” – magyarázta az ACN németországi nemzetközi központjában tett látogatása során.

Az ACN több mint 70 projektet támogatott az elmúlt három évben Maliban, köztük egy négyéves képzési és figyelemfelhívó programot az evangelizációban résztvevők számára, amelynek részét képezik az Iszlám–Keresztény Képzőintézet által Hans-Joachim Lohre atyával együttműködésben szervezett találkozók.

Forrás és fotó: Aid to the Church in Need (ACN)

Magyar Kurír