Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron

A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Július 25-én éjszaka a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görögkatolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható.

A Daisler Egyesület és az ESUA Egyesület által szervezett rendezvény a hat felekezet példátlan együttműködését teremti meg. Ezek összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg, melyeket ez alkalomból ingyen látogathatnak az érdeklődők.

A templomokban a rendezvény keretében különböző stílusú koncerteket, képzőművészeti kiállításokat tartanak, továbbá örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák lesznek. Mindemellett közösségi vacsorát is szerveznek.

Andi Daisler kezdeményező szerint a projekt célja, hogy egyesítse a különböző felekezetű embereket, hogy többet tudjanak meg egymásról, egymás vallásáról. Hangsúlyozta: a belépés minden eseményre ingyenes, és nagyszámú érdeklődőre számítanak, akik fel szeretnék fedezni a város egyházi örökségét – idézte a főszervezőt az Agerpres hírügynökség.

A projekt keretében első alkalommal lesz látogatható éjszaka a Szent Mihály-templom tornya és annak belső tere. A főtéri templom mellett a római katolikus egyház számos értékes temploma, a többi között a belvárosi piarista és ferences templom, valamint a kolozsmonostori Kálvária-templom is megnyitja kapuit.

Az érdeklődők továbbá az ortodox és a görögkatolikus katedrálist, a belvárosi unitárius templomot és a neológ zsinagógát is megtekinthetik.

A templomok éjszakája július 25-éről 26-ára virradóra, este 8 óra és hajnali 2 óra között zajlik.

Forrás: MTI

Fotó: Dénes Gabriella/Romkat.ro

Magyar Kurír