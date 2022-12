Emlékmisét tartanak januárban Budapesten a doni áttörés 80. évfordulója alkalmából

Bernolák Béla újpesti fotóművész, az Egek Királynéja-plébániaközösség tagja 2014-ben kétszer is járt a Don-kanyarban, nagyapja nyomdokait kutatva. Az élményt könyvben, fotókiállításon és filmen is megörökítette. Most a kerek évforduló kapcsán is szeretett volna többekkel együtt eljutni a helyszínre, ott koszorúzni, emlékmisét tartani a sok tízezer magyar áldozat emlékére. Kis küldöttség ment volna Újpestről, több érintett személy részvételével. Minden előkészület megtörtént, de mivel a Don-kanyar az oroszok részéről felvonulási terület Ukrajna ellen, a kiutazás nem lehetséges.

Az újpesti megemlékezés viszont természetesen nem marad el. A szervezők hívnak mindenkit, hogy emlékezzünk egy szomorú eseményre, sok-sok magyar halottra, akik nem is tudták, miért kell ott harcolniuk, idegen földön…

2023. január 14-én, szombaton 18 órai kezdettel szentmisét mutatnak be az újpesti Egek Királynéja-nagytemplomban a II. világháborúban elesett hős magyar katonákért, és külön megemlítve egy újpesti orvosért, Dr. Bernolák Béláért. A szentmisét Berta Tibor tábori püspök, dandártábornok celebrálja.

A szentmise után az akkori újpesti orvosi helyzetről tart előadást Hollósi Antal főorvos, valamint Don-kanyari utazásáról Bernolák Béla, az 1943-ban elhunyt orvos azonos nevet viselő unokája. Ezt követően levetítik az Egy újpesti orvos nyomában című filmet. Az estet beszélgetés és agapé zárja.

*

1943. január 12-én a délelőtti órákban a szovjet hadsereg átkelt a Don folyón. A német hadsereg kötelékében szolgálatot teljesítő 2. magyar hadsereg hősiesen védte állásait, de a túlerővel szemben nem tudták megállítani az előrenyomuló hadsereget. Veszteségeik igen jelentősek voltak. Összességében a 2. magyar hadsereg 100 ezer-120 ezer embert veszített a Don-kanyarban.

Ezen a frontszakaszon katonaorvosként dolgozott Dr. Bernolák Béla, akit két gyermeke és várandós felesége várt haza.

A szovjet hadsereg 1943. január 19-én egy újabb támadást indított. A támadásról egy szemtanú így számolt be:



A Moszkvától 600 kilométerre délre fekvő Voronyezsben és Rudkinóban, a Don folyó mellett található központi katonai temetőkben nyugszanak a magyar katona hősök.

Innen 80–100 km-re, Ukrajnában most is háború dúl.

Forrás és fotó: Bernolák Béla/Újpesti Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia

Magyar Kurír