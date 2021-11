Énekelj az Úrnak! – Ifjúsági találkozó és könyvbemutató Pannonhalmán

Az énekeskönyv bemutatóját ifjúsági találkozó és közös imádság formájában szervezi a szerzetesközösség. Tanúságtételeket hallgathatnak, dicsőítésbe, zsoltárimádságba és flashmobba kapcsolódhatnak be a részvevők.

A Pannonhalmi Főapátság az ifjúsági közösségeket, katolikus ifjúsági zenekarokat, plébániai és iskolai gitárosokat invitálja november 13-án Pannonhalmára. Az ifjúsági találkozó és könyvbemutató a Pannonhalmi Bencés Gimnázium dísztermében kezdődik, ahol Hortobágyi T. Cirill főapát és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszönti az egybegyűlteket. Az ifjúsági gitáros zene jelentőségéről, a „kék könyv” hagyományáról és személyes istenhitéről Hardi Titusz bencés, a kötet szerkesztője; Sillye Jenő zeneszerző, valamint Endrédy Gábor színművész tesz tanúságot. Az egyes megszólalások között Sillye Jenő vezeti a közös éneklést.

Ezt követően közös imádságra hívják a résztvevőket a főapátság Szent Márton-bazilikájába. A fiatalok együtt éneklik a napközi imaórát a bencés szerzetesközösséggel, valamint gitáros dicsőítésbe kapcsolódhatnak be a szombathelyi Új Esély Zenekar vezetésével. A bencések azt tűzték ki célul, hogy a közös éneklés és zenélés keretében a pannonhalmi bazilikában legalább száz gitáron szólaljon meg az Úr dicsérete.

Az Énekelj az Úrnak! énekeskönyvet, amelynek harmadik, javított, átdolgozot kiadása most jelenik meg, 1993-ban adta ki Hardi Titusz pannonhalmi bencés. Az azóta eltelt csaknem harminc év alatt szinte egy ország tanult belőle énekelni. Titusz atya így ír a könyv előszavában: „Gyerekek és felnőttek éveken, sőt talán évtizedeken át ezekkel az énekekkel fordultak a Mindenhatóhoz. Ezekkel az énekekkel könyörögtek és könyörögnek Istenhez, adnak hálát neki, magasztalják és dicsőítik őt, akitől életünket kaptuk. Ezek az énekek Isten és ember találkozásának lettek tanúi. Ezért szent énekek.”

A most megjelenő kötet az 1999-es második kiadás tételeit közli megújított kottagrafikával, spirálkötésben, a mai zenészi és közösségi igényekhez alkalmazkodva. A Bencés Kiadó a kötet utószavában azt is jelzi, hogy egy tervezett második kötetében az elmúlt harminc év új dalainak terméséből is válogatást szeretnének nyújtani.

Hortobágyi T. Cirill főapát így ír a most megjelenő kiadás előszavában: „Az Énekelj az Úrnak! énekeskönyv, a kék könyv a mi saját allelujánk. Igen, azt tesszük, amit az Úr titkaira rácsodálkozó ember tesz: énekelünk az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló. A szívünk mélyén megszülető ujjongó örömet szótagokba, szavakba és dallamba formáljuk. Dicsérjük az Urat. És közös, ifjúsági, gitáros éneklésünk így lesz a feltámadt Krisztus magasztalása: örvendő, zúgó alleluja.”

A pannonhalmi ifjúsági találkozó és kötetbemutató programja és regisztrációs felülete IDE kattintva található. Előrendelési lehetőségről ITT olvasható bővebb információ, a kiadvány kedvezménnyel megvásárolható az ifjúsági találkozón.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír