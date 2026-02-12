Építsünk új egységet Európában – Leó pápa felhívásai a katekézis után

Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai és Európa társvédőszentjei segíthetnek megújítani az európai kontinens lelki életerejét – hangsúlyozta Leó pápa a kihallgatáson jelen lévő lengyel zarándokokat köszöntve. Felidézte, hogy a két szent, akiknek liturgikus emléknapja február 14-én van, „a kereszténység és a szláv népek nyelvének és kultúrájának atyjai”.

A pápa továbbá buzdította a híveket, hogy térjenek vissza apostoli munkájukhoz, ahogyan azt Szent II. János Pál is ösztönözte annak érdekében, hogy hozzájáruljanak egy új egység építéséhez Európában, amely képes legyőzni a vallási és politikai feszültségeket, a megosztottságot és az ellentéteket.

Imádság a betegekért

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapján, a betegek világnapján XIV. Leó Szűz Mária gondjaira bízta a betegeket és családjaikat. A világnap alkalmából, amikor megérkezett a VI. Pál terembe, gyertyát gyújtott a Lourdes-i Szűzanya szobra előtt.

Megemlítette, hogy ezen a napon a vatikáni kertekben található lourdes-i barlanghoz is ellátogat.

Spanyol nyelven szólva Leó pápa felidézte, hogy idén a világnap központi eseményére egy számára kiváltképpen kedves helyen, Peruban, a chiclayói Béke Szűzanyja-kegyhelyen kerül sor. „Lélekben velük vagyok” – mondta, megjegyezve, hogy Michael Czerny bíborost, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma prefektusát küldte képviselőjeként Peruba az alkalomra.

Kolumbiai áradás

A pápa Szűz Máriára bízta mindazokat, akik Kolumbiában a súlyos áradások miatt életüket vesztették és akiket a természeti katasztrófa sújtott, miközben arra buzdította az egész közösséget, hogy támogassa jótékonysági tevékenységgel és imádsággal az érintett családokat.

A nagyböjt az Úr megismerésének és szeretetének elmélyítésére szolgál

A pápa angolul megjegyezte, hogy a nagyböjt jövő szerdán kezdődik. Kiemelte, hogy ez az időszak az Úr megismerésének és szeretetének elmélyítésére szolgál, továbbá arra, hogy megvizsgáljuk szívünket és életünket, valamint tekintetünket Jézusra és az irántunk érzett szeretetére irányítsuk.

XIV. Leó pápa végül reményének adott hangot, hogy az ima, a böjt és a felebarát segítésének napjai erőt jelentenek majd, amikor a keresztények mindennap arra törekszenek, hogy felvegyék keresztjüket és kövessék Krisztust.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír