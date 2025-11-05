Erdély-szerte imádkoztak az elhunyt püspökökért, papokért és minden hívőért

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A gyulafehérvári székesegyházban halottak napján vagy az azt követő napok valamelyikén évente requiem szentmisét mutatnak be a székesegyházban és annak kriptájában nyugvó püspökök, kanonokok és minden elhunyt lelki üdvéért.

A november 3-i, hétfő reggeli megemlékező szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, a központi papság, a nagy- és kisszeminárium elöljárói, tanárai, diákjai.

A szentmise végén Tiszteletreméltó Márton Áron püspök szarkofágjánál Oláh Zoltán nagyprépost vezetésével lucernáriumot is végeztek.

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Böcskei László megyéspüspök november 2-án mutatott be szentmisét a nagyváradi székesegyházban, Isten irgalmát kérve az egyházmegye minden elhunytja számára.

„Ne álljunk meg a gyász szomorúságánál, amikor egy szeretett ember sírjánál állunk, hanem gyászunkat küszöbként fogjuk fel, hogy ebből gyógyító erőt kapjunk, mely felerősít bennünket az örökkévalóság utáni vágyra” – mondta a főpásztor, aki a szentmisén a kriptában végső nyugalomra lelt papok, püspökök, egyházi személyiségek lelki üdvéért is imádkozott.

„Add, Istenünk, hogy szolgáid, akinek gondjaira bíztad családodat, fáradságos munkájuk bőséges gyümölcseivel térjenek Uruk mennyei örömébe.” November 3-án, hétfőn, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a székesegyházban az egyházmegye elhunyt főpásztorai és kanonokjai lelki üdvéért. A szentmisén koncelebrált Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök, Toman Zoltán, a Vatikáni Államtitkárság munkatársa és az egyházmegye papságának egy csoportja.

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

„Oratio pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.” E szavakkal imádkoztak a lelkipásztorok az Úrhoz hazatért hívekért november 2-án, halottak napján a temesvári egyházmegye számos templomában és temetőjében bemutatott ünnepélyes liturgiák keretében.

A temesvári egyházmegye elhunyt püspökeiért, kanonokjaiért, papjaiért és a hívekért november 3-án a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban imádkoztak mindazok, akik részt vettek reggel 8 órakor a Pál József Csaba megyéspüspök által celebrált szentmisén, akivel számos lelkipásztor koncelebrált. A szentmise zenei szolgálatát a székesegyház kórusa látta el Walter Kindl vezényletével, orgonán közreműködött Silviana-Ana Cîrdu egyetemi adjunktus.

Bevezetőjében az egyházmegye főpásztora így fogalmazott: „Ajánljuk fel ezt a szentmisét nagy reménységgel. Az elhunytak eltávoztak ugyan, de a búcsú nem végleges, reméljük, hogy újra találkozunk velük.”

Homíliájában Augustin Bărbuț, a temesvári Szentháromság-plébánia plébánosa kiemelte: „Elődeink megélték hitüket. Hamarosan az egyházmegye alapításának ezredik évfordulóját ünnepeljük, és emlékezni szeretnénk azokra a püspökökre, kanonokokra, papokra, akik előttünk jártak. Ők a mi családunk, a mi Egyházunk. A szentmise után lemegyünk a kriptába, ahol néhányuk sírja is megtalálható. Lelki és erkölcsi kötelességünk, hogy imádkozzunk értük – azokért, akik templomokat és közösségeket építettek, hiszen elmondhatjuk: mai hitünk az ő hitükre épül. Mi vagyunk ennek a lelki és anyagi gazdagságnak az örökösei, akik mindezt továbbvisszük.”

A liturgia végén a főpásztor latin nyelven is imádkozott az elhunytakért.

A szentmise után a megyéspüspök ünnepi szertartást celebrált a Szent György-székesegyház kriptájában, ahol papok és hívek együtt imádkoztak mindazokért, akik a falak között találtak örök nyugalomra.

