Erdélyben elsőként Hargitafürdőre érkezett a pálos rendtörténeti vándorkiállítás

A pálosok történelméből is sokat tanulhat az ember. Az Istenbe vetett hitre alapozta életét az egyetlen magyar férfiszerzetesrend alapítója – mondta Tamás József nyugalmazott püspök, pálos konfráter a búcsúi szentmisén.

Prédikációjában a nyugalmazott a püspök a buzgó, igazságos, békeszerető, Istenhez ragaszkodó és házát, hazáját biztos sziklára, a hitre építő Szent István király példaértékű cselekedeteire hívta fel a figyelmet.

„Szent István királyunk azt szeretné, ha okos emberként mi is sziklára építenénk életünket – fogalmazott Tamás József püspök –, mert ahogy a rockopera is az ő ajkára adja ezt a mondatot, és joggal adja ajkára, »nincs más út, mint Isten útja«.”

*

A rendtörténeti vándorkiállítást Bátor Botond pálos szerzetes ajánlotta a látogatók figyelmébe, aki azt is bejelentette, hogy elkezdődött az új kolostor építésének előkészítése. A meredek hegyoldal területét megerősítették, és a napokban elkezdődhet a zarándokok fogadását is segítő létesítmény építése is.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Csúcs Mária

Magyar Kurír