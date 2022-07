Érmellékről Havannán át a „Felsőkrisztinába” – Gábor Elemér portréja a Katolikus Rádióban

Pákozdi István felső-krisztinavárosi plébános április 30-i temetése egyszerre volt nagyon sokak számára fájdalmas búcsú és az örök életbe vetett hitben való megerősítés. István atya mindössze másfél évet töltött a plébánián, de maradandót alkotott a liturgia megszerettetése, a közösségszervezés, a templom és környezete szépítése terén. Mindezt úgy, hogy az utolsó bő félév során mindenki számára váratlanul elhatalmasodott rajta a halálos kór. Betegségét azonban csodálatos türelemmel, fegyelmezettséggel viselte, és eközben is utolsó leheletéig gondos, törődő, környezetére figyelő plébános maradt. Mindent megtervezett, elrendezett. Arra is volt gondja, hogy kigondolja, ki lehetne méltó utódja. S erről tájékoztatta híveit és elöljáróit is.

Kérése meghallgatásra talált. Erdő Péter bíboros rendelkezése értelmében augusztus elsejétől Gábor Elemér eddigi Havanna-telepi plébános, szentszéki bíró az egyházközség új vezetője.

A Katolikus Rádióban július 17-én, vasárnap 8 és fél 9 között Gábor Elemér lesz a Templom-tér-kép vendége. A beszélgetésben az érdeklődők megismerhetik Gábor atya életútját. A partiumi Érmellék egyik falujából indult, ahol nagyszülei, szülei mindig szerető támaszai voltak a település egymást váltó papjainak. A nagyváradi gimnázium után Gyulafehérvárott készült a papságra, majd a nagyváradi püspök titkára és a székesegyház káplánja volt. Püspöke a tehetséges papot kánonjogi tanulmányok céljából Budapestre küldte. Itt bekapcsolódott a Batthyány téri templom lelkipásztori életébe, és az Érseki Katolikus Gimnáziumban tanított hittant.

Budapestet annyira megszerette, hogy kérte főpásztorát, engedje el a Nagyváradi Egyházmegyéből, és inkardinálták az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. Tizenkét év Havanna-telepi munka után érkezik a „Felsőkrisztinába”. De vajon miért éppen ő volt Pákozdi atya jelöltje? – a műsorból ezt is megtudhatják a Katolikus Rádió hallgatói.

Forrás: Magyar Katolikus Rádió



Fotó: Bókay László

Magyar Kurír