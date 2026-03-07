Erőm a gyöngeségben – Kocsis Fülöp metropolita a Mátraverebély-Szentkút podcastsorozatában

A beszélgetés kezdetén a főpásztor visszatekintett saját hivatásának útjára, mesélt a szerzetesi élet nehézségeiről, és arról is, hogyan éli meg ezt a hivatást mostani nagyon intenzív szolgálata közepette.

Ezután szó esett a bűn valóságáról és működéséről a keresztény ember életében. Aki meghallgatja az interjút, több fontos gondolatot és útmutatást is kaphat, amelyek segíthetnek szembeszállni a kísértéssel, megőrizni az éberséget, Isten szeretetét és bátran visszafordulni az Istenhez, ha elesett.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

Videó: Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhely

