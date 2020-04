Esztergom helyett Budapesten lesz az engesztelő szentmise Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért

Az ünnepi szertartást a főegyházmegye Facebook-oldala és az EWTN – Bonum TV élőben közvetíti.

1993 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden esztendőben megrendezte a hercegprímás május 6-i halálának évfordulójához kapcsolódó, a magyar egyházért és hazáért felajánlott zarándoklatot Mindszenty József bíboros sírjához. Az eseményre az elmúlt években az ország különböző területeiről mindig nagy számban érkeztek a hívek, köztük fiatalokból álló csoportok, melyek tagjai iskolájuk szervezésében vettek részt az Esztergomba tartó kerékpáros és evezős zarándoklatokon.

„Legyünk mi most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk” – mondta Mindszenty József Esztergomban 1945. október 7-én. Szavai a mostani helyzetben is aktuálisak, s bár idén a járványügyi helyzetre tekintettel csak online kapcsolódhatunk be a szentmisébe, lélekben elzarándokolhatunk a szent életű bíboros esztergomi nyughelyéhez.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír