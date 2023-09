Európai szintű ökumené Temesváron – Interjú Pál József Csaba megyéspüspökkel

„Itt az idő, hogy a múzeumi és emlékhelyekhez kötődő kulturális kezdeményezések mellett kinyissuk templomaink kapuit, hogy megmutassuk népünk, országunk és városunk keresztény gyökereit” – így reagált Pál József Csaba püspök akkor, amikor annak idején bejelentették, hogy 2023-ban Temesvár lesz a három európai kulturális főváros egyike. A miértről és hogyanról, és a Together rendezvényhez kapcsolódásról Beatriz Lauenroth faggatta a püspököt.

– Ön 2018 óta Temesvár katolikus püspöke. Bizonyára nagy öröm volt az Ön számára, amikor meghallotta, hogy Temesvár elnyerte az áhított „Európa Kulturális Fővárosa” címet 2023-ban. Mit gondol, mi motiválta a döntést?

– Temesváron évszázadok óta békében él egymás mellett sok felekezet és nemzetiség. Meg tudták őrizni identitásukat, az együttélésben a sokszínűséget kölcsönös ajándéknak tekintve. A vegyes házasságban élő családokban és a vegyes városrészekben megtanulták egymást tisztelni és becsülni. Ezért gondolom, hogy az, amit Temesvár Európának felkínálhat, mert megtapasztalt, az a békés együttélés szellemisége. (…)

– Miért hívta meg az Együtt Európáértot, hogy novemberben az Ön városában szervezze meg az Együtt Európáért Barátai éves találkozóját? Mit vár ettől?

– 2016-ban részt vettem Münchenben a Together for Europe széleskörű rendezvényén. Nagyon élveztem, és arra gondoltam: ezek a különböző felekezetű emberek azt teszik, amiről mindig is álmodtam: örömmel élnek egységben Isten jelenlétében. Ez egy elsöprő bizonyságtétel. Most erről az Istenben való egységről kell tanúságot tenniük Temesváron is. Amikor majd idejönnek, éppen eziránti elkötelezettségünkben fogjuk egymást megerősíteni – zárta szavait a püspök.

A találkozót hirdető prospektus pedig a következőkre hívja fel és hívja meg a résztvevőket:

Várunk benneteket, és legyünk együtt a letéteményesei:

– a béke és testvériség Európájának,

– egy olyan Európának, amely keresztény gyökereiből él,

– Isten népe egységének!

Temesvár a reménység helye! Itt szeretnénk közösen elhelyezni a remény jelét:

Együtt, nem egymás ellen!

Kelet és Nyugat találkozik!

Az egység lehetséges!

Forrás és fotó: ujvarosonline.hu

