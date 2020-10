Eutanázia 12 év alatti gyerekeknek Hollandiában – a helyi egyház tiltakozik

Nagy vita alakult ki Hollandiában, miután a kormány kiterjesztette az eutanázia elvégzésének lehetőségét az 1 és 12 év közötti, végső stádiumban levő beteg gyermekekre. Hollandia volt az első ország a világon, amely legalizálta az eutanáziát. Ennek alkalmazása jogilag nem büntetendő a halálos betegségben szenvedő újszülöttek esetében, ha ezt édesapjuk és édesanyjuk kéri, valamint a 12 évesnél idősebb kiskorúak esetében sem, szüleik és saját maguk beleegyezésével. A 16 és 18 év közöttiek számára pedig szüleik beleegyezése nélkül is lehetséges. A törvény azonban eddig nem írt elő semmit azokra az 1 és 12 év közötti gyermekekre, akik gyógyíthatatlan és fájdalmas betegségben szenvednek. Több gyermekorvos kérte a jogalkotóktól, hogy adjanak világos választ erre a helyzetre.

Hugo de Jonge holland egészségügyminiszter október 13-án bejelentette a parlamentben, hogy a kormány jóváhagyta erre a korosztályra is az eutanázia büntethetetlen kiterjesztését. A miniszter hozzátette, hogy ezen rendelkezéseket nem szabályozza majd új törvény, hanem csak kiegészítő szabályok, amelyek a következő hónapokban lépnek életbe. A döntést azzal magyarázta, hogy a kormány megbízott egy szakértői csoportot, hogy tanulmányozza az érintett kérdést. A szakértők egy részről azt javasolják, hogy javítani kell a palliatív kezelést, valamint terjeszteni kell ennek lehetőségét és megismerését, amely rendelkezésre áll az 1–12 éves korosztály számára. Másrészt viszont megállapították, hogy abban a néhány esetben – évente öt-tíz gyermeknél –, amikor nem elegendő a palliatív kezelés a betegek szenvedéseinek enyhítésére, lehetővé kell tenni a gyermekorvosok számára, hogy büntetlenül alkalmazzák az eutanáziát az érintett gyermekeken.

A palliatív gondozás célja, hogy a beteg és a vele kapcsolatban álló személyek speciális igényeinek kielégítése révén − a fizikai, lelki, szociális, kulturális és spirituális szükségletekre egyaránt odafigyelve − javítsa az életminőséget, függetlenül a beteg életkorától, a betegség stádiumától vagy a kezelési tervtől.

Az új holland rendelet ellen számos keresztény értékrendű politikai erő harcba szállt. Erős hangon felszólalt a helyi katolikus egyház is, amelynek álláspontját Willem Jacobus Eijk bíboros fogalmazta meg levelében, felhívással fordulva a kormányhoz. „Ha ez a rendelet valósággá válik, akkor meghatározott körülmények esetén az orvosok megszakíthatják az emberek életét a fogantatásuktól kezdve bármely életszakaszukban anélkül, hogy ezért büntethetők lennének. Tehát a kör bezárult” – fogalmazott Eijk bíboros. Rámutatott, hogy Hollandiában az eutanáziáról folytatott vita során a kritériumokat egyre inkább kibővítették. A ’80-as évek elején elfogadottnak tekintették, hogy egy szomatikus betegség végső stádiumában alkalmazzák az eutanáziát. Később ez a végső fázis előtt is engedélyezetté vált. A ’90-es évektől a pszichés zavarok és a demencia esetében is alkalmazták. Az új évezredben a fogyatékkal született kisbabákra is kiterjesztették, és hamarosan az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében is lehetővé teszik az eutanázia gyakorlatát.

„Az emberi élet alapvető érték fogantatásától kezdve. Ezt nem ellensúlyozhatják más megfontolások, mint például a betegségből vagy a fogyatékosságból származó szenvedés, még a gyermekek esetében sem” – nyomatékosította Eijk bíboros. Hozzátette: ebből fakad az, hogy az élet végső szakaszába lépés nem teszi erkölcsileg megengedetté, hogy véget vessünk a szenvedésnek.

„Ugyanakkor erkölcsi kötelességünk, hogy palliatív kezelést biztosítsunk a gyermeknek orvosi, pszichológiai és lelkipásztori szempontból egyaránt” – hangsúlyozta az utrechti érsek, idézve a Hittani Kongregáció Samaritanus bonus kezdetű dokumentumát. Ebben a vatikáni hivatal megerősíti, hogy „az eutanázia önmagából fakadóan egy gonosz cselekedet, minden helyzetben vagy körülmény között”. Egyben a dokumentum iránymutatásokat ad papoknak, hogy miként kínáljanak lelkipásztori ellátást azoknak, akik úgy döntenek, hogy eutanáziával vagy segítséggel végrehajtott öngyilkossággal vetnek véget az életüknek.

Willem Jacobus Eijk szerint az új rendelet felveti a következő kérdést: „A lehetőség, hogy megszakítsák a gyermekek életét, nem csökkenti-e a jobb palliatív kezelésre irányuló kutatást? Hiszen az eutanázia hatékonyabb megoldásnak tűnik.” A holland főpásztor sürgető felhívással fordult a kormányhoz a kör bezárulása ellen: „Ne tegyék meg ezt az utolsó lépést, amely az eutanáziát minden korú emberre alkalmazhatóvá teszi.”

Eijk bíboros a CNA hírügynökségnek adott közelmúltbeli interjúban idézte egy holland eutanázia-szakértő előrejelzéseit, aki szerint az eutanázia esetei a következő nyolc évben megduplázódnak. „Amennyiben ez beigazolódik, 12 500 fölé emelkedik az évente végrehajtott eutanáziák száma, ami az éves halálozási adatok 8 százalékát jelentené 2028-ban” – mondta az utrechti érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: vatican News



Magyar Kurír