Eutanázia és a jó halál kegyelme – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat kilencedik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke az élet szentsége, méltósága és védelme az emberi élet végén kérdéskörét járja körül.

A főpásztor bemutatja a Biblia tanítását a hosszú életben megélt időről, a szenvedésről és halálról.

Rámutat az életvégi döntések kérdéskörében az aktív és a passzív eutanázia közötti különbségre. Karsai Dániel ügyében is elmondja a véleményét, továbbá rámutat az Egyház tanítására az eutanázia témájában.

Székely János hangsúlyozza a palliatív, a Hospice ellátás fontosságát és elmondja miben volt példa Ferenc pápa egy éve megélt egészségi állapotának kálváriája, annak kommunikálása. Végül de nem utolsó sorban a jó halál kegyelmére is rávilágít.

A szeretet dallama podcast kilencedik adását február 25-én, szerdán 7 órakor adja közre az MKPK Sajtóirodája; elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült. A rádióban a podcast február 25-én, szerdán 11 órától hallgatható meg.

A következő résszel március 11-én, szerdán jelentkezünk – témája a cigányság.

A korábbi adások visszanézhetők és -hallgathatók a Magyar Katolikus Egyház YouTube-és Spotify-csatornáján.

