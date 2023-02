Év végére családbarát hellyé válik Mátraverebély-Szentkút – Beszélgetés Marótyné Ugron Évával

Az építkezésnek köszönhetően további 89 új szálláshely létesül, két játszótér és egy multifunkcionális sportpálya készül. A kegyhely energiaigényének fedezésére egy 345 kW teljesítményű naperőművet építenek, 550 fát telepítenek, valamint a Kálvária-kápolna bővítésével egy 456 férőhelyes urnatemetőt hoznak létre. Emellett megújul a teljes nagy parkoló, új utak készülnek több ezer négyzetméter felületen és a kegyhely teljes területén átállnak a szelektív hulladékgyűjtésre.

– Idén fejeződik be hivatalosan a nemzeti kegyhely bővítése, felújítása, amely által a zarándokhely családbarát turisztikai hellyé válik. Sikerül befejezni a tervek szerinti apartmanok, sportpályák, napelempark építését?

– Szerencsére a projekt alatti veszélyhelyzetek sora sem állt utunkba; ütemterv szerint zajlik a munka. Reményeink szerint ez év végére, hosszú időre megáll az építkezés Szentkúton. A pályázatnak köszönhetően a férőhelyeink számát megduplázzuk és rengeteg új funkcióval bővülnek a szolgáltatásaink, amely hosszútávú anyagi biztonságot jelent a kegyhelynek.

– A Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott 3 409 255 798 Ft összegű beruházás mennyiben változtatja majd meg a kegyhely mindennapi életét?

– 2024-ben valódi családbarát hellyé válik a zarándokközpont. Két játszótérrel, egy beltéri játszószobával és egy multifunkcionális sportpályával bővülnek a gyerekek szabadidős lehetőségei. Szintén kifejezetten családoknak épül az apartmanpark Szentkút erdős részén, szeparáltan, függetlenül a kegyhely programjaitól. Itt 16 db önálló fürdőszobás, saját konyhával és két hálószobával rendelkező ház készül, kiegészítve egy 114 négyzetméteres fedett közösségi térrel. Emellett a teljes komplexum hosszútávú fenntartását a parkolóban kialakított napelempark segíti. Összesen 842 db panel, mintegy 1618 négyzetméter felületen termeli majd az energiát, praktikusan a parkoló autók fölé, árnyékolóként helyezve. Ez különösen nagy segítség most, amikor az energiaárak ugrásszerű növekedése nem tenné lehetővé az állandó nyitvatartásunkat sem. Az építkezés alatt kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a tematikus búcsúrend szerinti liturgiák zavartalanul működjenek. Szentkútra sokan elcsendesedni jönnek, és erre gondosan ügyelünk a jövőben is. Ennek feltételei továbbra is adottak lesznek, hiszen Szentkút kivételes természeti adottságokkal rendelkező, hatalmas területen fekszik. A búcsúk ősszel véget érnek, de rendezvényeinkkel teljes évben biztosítjuk a zarándokok kulturális, hitéleti és közösségépítő programjait.

– Sokan, akik régóta ide járnak búcsúkra, nem feltétlenül érezték szükségét a bővítésnek.

– Az első, 2015-ös nagy beruházás után az üzemeltetés nehézségeivel is szembe kellett néznünk. Szükségét éreztük a célcsoport kiszélesítésének, különös tekintettel a családokra, gyerekekre. Plusz a szezon kitolása az ősztől-tavaszig terjedő időszakra vonatkozóan is lényeges szempont volt. De – hogy a már említett fejlesztéseken túl további pozitívumokat említsek, amelyek a pályázat nélkül nem tudtak volna megvalósulni –, visszafásítjuk a korábban irtásra került területeket; sétautakat és parkolót fejlesztünk; szálláslehetőséget hozunk létre az alkalmazottaknak és kempinget építünk a sátorozóknak fürdési lehetőséggel, áramvételi pontokkal. Az pedig szintén nem elhanyagolható részlet, hogy végre lehetőségünk nyílt marketingre költeni, nagyobb fellépőket hívni például egy családi napra, vagy évente több konferenciát szervezni. Ebből az összegből finanszíroztuk továbbá a kegyhely tárlatvezető applikációjának fejlesztését is. Az idejáró családok és a táborozók mindig panaszkodtak a csekély gyermekbarát funkció miatt, úgyhogy ez már nagyon hiányzott. Az energiaárak miatt pedig szükségessé vált a napelem kiserőmű, hogy hosszútávon biztosítsuk a kegyhely zavartalan működését. Így fűthetővé válik a templom is, aminek köszönhetően a téli lelkigyakorlatokon és szentmiséken is több résztvevőre számíthatunk. A régóta ide járóknak is érdeke, hogy nemzeti kegyhelyünk megfelelően tudja fogadni a zarándokokat, hiszen a megérkezést lelkileg és fizikailag is át kell élniük.

– A négy ferences szerzetes, aki itt teljesít szolgálatot, elegendő a zarándokok fogadására?

– Hála Istennek a zarándokok száma évről-évre nő, így a búcsús időszakokban egyre több szerzetes jön segíteni, akik részt vesznek a liturgikus feladatokban és segítenek a gyóntatásban is. A mindennapokban négy itt lakó ferences testvér látja el a kegyhely körüli teendőket. A zarándokközpontnak amúgy huszonegy állandó, civil alkalmazottja is van, akik kiegészítik őket, így teljes a csapat.

– Mennyi családot tud kiszolgálni a hely jövőre?

– Úgy kétszáz fő egyidejű elhelyezésére válik alkalmassá a kegyhely. Nagyjából ennek a fele önálló családi házakban tud majd kikapcsolódni, függetlenül a kegyhely programjaitól. Ha valaki csak túrázni szeretne, annak sincs akadálya. Megmaradt a hotel kategóriájú Zarándok Ház 26 db saját fürdőszobás szobával és ott a 8-, valamint 14 ágyas közösségi zarándokszállás is. Ezen kívül épül a kemping, így a sátorozók száma szinte korlátlanul bővülhet.

– A programok is változnak a kegyhelyen?

– Megtartjuk a tematikus búcsúnaptárunk szerinti, évek óta működő zarándoklatainkat, így a lovas, motoros, jegyes, roma, vadász stb. búcsúkat, év közben pedig speciális lelkigyakorlatokat szervezünk. A mostani pályázat jóvoltából sikerül civil látogatókat is megszólítanunk. A természeti környezet vonzza az aktív turistákat, valamint a már említett családbarát szolgáltatásokkal bővülve szeretnénk a megyében élő családokat is elhívni, hogy vegyenek részt a közösségépítő programjainkon, például a tavaszi, összművészeti családi napon.

– A nem vallásos családoknak is érdemes eljönniük Mátraverebély-Szentkútra?

– Persze. Bár nincs belépőnk, és nem is mérhető, de a látogatóink egy része nem feltétlenül misére vagy a búcsúkra érkezik. Családosoknak a hely önmagában is kikapcsolódás, a pároknak pedig elcsendesedést nyújt az erdő közepén kiépült zarándokközpont. Hotel kategóriás szobáinkkal, éttermünkkel, mérsékelt árainkkal egyedülálló célpont vagyunk a Mátra és a Cserhát környékén. Családok rendszeresen bérlik ki rendezvénytermünket ünnepek alkalmával, legyen szó házassági jubileumról, vagy születésnapról. Vannak kifejezetten kellemes, hosszabb-rövidebb túraútvonalak a kegyhely környékén, így az aktív turizmus kedvelőinek is jó találkozási pont lehet. Érdemes akár Ipolytarnóc, vagy Hollókő irányába továbbmenni, de csodás a somoskői bazaltzuhatag vagy a salgói vár is.

– Ha valaki először érkezik a kegyhelyre mit érdemes megnéznie, felkeresnie?

– Ajánlok egy sétát a szabadtéri oltárhoz. Itt található a szent kút, amelyből a csodákhoz kapcsolódó víz folyik; a bazilika, amelyben a kegyszobor látható; és a lourdes-i Mária szobor. Innen vezetnek rövid sétautak a forrásokhoz, amelyek után a hegyoldalban eredeti remetebarlangokhoz érkezünk. Különleges ételeket kínálunk a Szent Jakab Étteremben és egyedi hitéleti, valamint kézműves ajándéktárgyakért, könyvekért érdemes betérni a kegytárgyboltunkba.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír