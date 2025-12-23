Evangelizálás és közösségépítés zenével – Bemutatják Vácon Szilas Imre Karácsonyi miséjét

Az új esztendő első vasárnapján, január 4-én este a váci Szent Kereszt felmagasztalása templom (Barátok temploma) erre az alkalomra alakult zenekara és kórusa előadja Szilas Imre Karácsonyi miséjét; a tervek szerint maga a szerző fog billentyűzni.

A közelmúltban, egy hűvös novemberi estén Vácott jártunk, a zenekar egyik tagjának családi házában próbálták a zeneművet.

Keresztény Anna, az ötletgazda és szervező, a zenemű alt szólamának vezetője, négygyermekes édesanya elmondta: az édesapja 12 éves volt, amikor Abonyban bemutatták a Húsvéti misét. Életre szóló élményt jelentett számára, hogy kórustagként énekelhetett az ősbemutatón.

Szilas Imre hívő családból származott, kiemelkedően képzett volt zeneileg, akkor már konzervatóriumba járt. Az akkori fiatalokhoz hasonlóan ő is rajongott az új hangzású beat- és rockzenéért, és mint Krisztus-hívő fiatalt, erősen foglalkoztatta, hogy a szent szövegekre pophangzású dallamot írjon.

Anna keresztapja az abonyi plébános, Zöldi Sándor volt, aki akkoriban magyar szöveget írt egy amerikai spirituáléra Örvendjetek, vigadjatok! kezdettel. Ezt Szilas Imrének a barátai megmutatták: valami hasonlót kellene írnia. Végül a beatzene és az egyházi zene ötvözetéből született meg a Húsvéti mise. Mivel jó barátok lettek az akkor még káplán Zöldi Sándorral, először az abonyi templomban mutatták be a művet. „Anyukám elmondása szerint a házasságuk első tíz évében apukám minden húsvétkor lejátszotta a Húsvéti misét, de mivel én később születtem, erre nem emlékszem” – mondta Anna.

Közben teltek az évtizedek. Az idén tavasszal Anna a YouTube-on ráakadt a Húsvéti misére, ami nagyon megragadta. A Barátok templomának van egy családi közössége, melynek Anna is a tagja, a gitáros Zoljánszki Lászlóval és a billentyűs Jakab Krisztina Franciskával együtt. Nekik vetette fel először, mit szólnának ahhoz, ha előadnák a Húsvéti misét?

Anna egyik volt kolléganője a Mátyás-templom kórusában énekelt. Felvetődött a kérdés: meg tudja-e szerezni a kottát? Sikerült neki, sőt az is kiderült, hogy a bemutató 30. évfordulóra CD-felvétel is készült. Anna ekkor szembesült azzal, hogy a Húsvéti mellett Karácsonyi misét is szerzett Szilas Imre.

Közben úgy döntöttek, mivel Zoljánszki László egy rock-passióban gondolkozik, nem lenne szerencsés a beatmisét is előadni húsvétkor. Ezért Anna kezdeményezte, először a Karácsonyi misét adják elő. 2027-ben úgyis 60. évfordulója lesz a Húsvéti mise születésének, azt elővehetik majd akkor. A Barátok templomában működő Gyertyaláng gitáros kórus, valamint a templomi közösség tagjai közül is többen lelkesen csatlakoztak az elképzeléshez.

Zoljánszki László sokáig csak részleteket ismert a Karácsonyi miséből. Régóta tervezte, hogy belevág egy nagyobb művészi vállalkozásba, amelyben van kórus és zenekar is. Szeptember eleje óta próbálják a Karácsonyi misét.

A Gyertyaláng kórust Lobmayer Miklós vezeti, László a zenekart hangolja össze, Anna pedig a szervezéssel és a kórussal kapcsolatos teendőket végzi. A kórusban a szoprán szólamot vezető Jakab Krisztina teológus és férje, az állandó diakónus Duka Árpád felajánlották a családi házuk galériáját a próbák helyszínéül. A basszus szólamot Anna férje, Keresztény István vezeti.

A középiskolában történelmet tanító Zoljánszki László arról is beszélt, hogy kedvenc zenei korszaka a hatvanas évek beatzenéje, így különösen mélyen megérintették Szilas Imre miséi. Legjobban az Üdvözlégy Mária című dalt ismeri, többször énekelték szentmiséken. (II. János Pál pápa első, 1991-es magyarországi apostoli látogatásán Budapesten az Üdvözlégy Máriát énekelték a Szentatya érkezésére várók – a szerk.)

A Karácsonyi mise többféle zenei stílust vegyít, felfedezhető benne a beat- és a népzene, a rock and roll, de a gregorián dallamvilága is. Olyan mű, ami jól összekovácsolhat egy közösséget.

„Nem titkolt célunk, hogy ne engedjük szét a kiskórust, hanem hozzunk létre még több olyan dolgot, amihez kell zenekar és kell kórus is.” Zoljánszki László elmondta azt is: a mostani zenekar magja a 2022 óta megrendezett szigetmonostori Dicsőítő Szigeten jött létre: ott már többször vállaltak dicsőítést. A mostanihoz hasonló próbafolyamatnak evangelizáló és közösségépítő szerepe is van.

Az előadás résztvevői között van három tinédzser korú fiatal is. A dobos Duka-Jakab János 14 éves, kisgyermekkorától kezdve tanul zenét, dobol és zongorázik. Játékát hallva egyértelmű, hogy a zene a génjeiben van. Nem titkolja: zeneszerző szeretne lenni. Hosszú évek óta zenél templomban, mondhatjuk, belenőtt az evangéliumi, vagy dicsőítő zenébe. Nem megszokásból, hanem szeretetből muzsikál, diktálja a ritmust a többieknek.

Zoljánszki Róza 19 éves, Zoljánszki László lánya. A lazaristák által fenntartott szobi Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős tanulója, az ottani gitáros zenekar vezetője, énekese. Az előadáson énekelni, hegedülni és gitározni fog. Szavai szerint „apa rám ragasztotta a beat szeretetét, így ez alapból megvolt. Gyakran hallgatta az énekeket otthon, egy kis idő után a dallam belement a fülembe, és onnantól kezdve már én is dúdolgattam.” Rózát Anna kérte meg, hogy vállaljon szerepet az előadásban, és ő igent mondott. Az Üdvözlégy Máriában ő fogja játszani a hegedűszólót. Eleinte vonakodott ettől, talán nem volt elég az önbizalma, de a sok gyakorlásnak meglett az eredménye, s most már örül, hogy elvállalta a feladatot.

Eddig csak klasszikus zenét játszott hegedűn, de most ennek a másmilyen dallamvilágnak a hatására ráébredt arra: szívesen hegedül bármilyen stílusú zeneművet, ha az tetszik neki. Kivételes élmény számára az is, hogy együtt zenélnek, ő nagyon szeret zenekarban játszani. Ráadásul az énekpróbákra is jár, ott tanulja a hangjának megfelelő alt szólamot. Nagyon izgalmas számára, ahogyan hangszeren játszik, s közben az alt szólamot is próbálja énekelni.

Kasza Evelin 16 éves, mezőgazdasági középiskolába jár. Basszusgitáron játszik Zoljánszki László iskolai zenekarában. Felidézte: „A tanár úr mondta, hogy csatlakozzam hozzájuk.” Evelin hívő, református vallású, de „abszolút nem okozott semmiféle feszültséget” az, hogy a többiek mind római katolikusok. Egyetlen cél lebeg a szemük előtt, hogy jelentőségéhez méltóan adják elő Szilas Imre Karácsonyi miséjét. S bár csaknem hatvan éve született ez a muzsika, Evelint lelkét mélyen megérinti, főleg a hangszeres részek. Az pedig különösen jó érzéssel tölti el, hogy tevékeny részese lehet az előadásnak. Hitben és lélekben is erősebb lesz ezáltal, különösen, hogy a próbákon nemcsak zenélnek, de beszélgetnek is, odafigyelnek egymásra. Egyértelműen közösségi élmény is ez számára.

Lobmayer Miklós háromgyermekes édesapa, a Gyertyaláng kórus vezetője. Az előadáson ő lesz a szólóénekes és a tenor szólam vezetője. Anna a nyár elején kereste meg a csapatot az elképzelésével, elküldte a hangfelvételeket is. Miklós elismeri: első hallásra mindenkit óva intett, hogy „ezt ne, mert borzasztóan nehéz”, nagyon komoly felkészülést igényel... De látva a többiek lelkesedését, úgy gondolta: rendszeres gyakorlással, szólampróbákkal megfelelő színvonalon elő tudják adni Szilas Imre miséjét. Hangfelvétel mellett próbálnak, de lassan összeáll minden, a kórus már most is szépen, tisztán énekel, bár egy-egy rész még küzdelmes.

Jakab Krisztina Franciska János édesanyja. A próbákon ő a billentyűs, de

az előadáson Szilas Imre fog orgonálni. A szerző, az áldozás alatt egy olyan dalt fog előadni, ami nincs benne a Karácsonyi misében, Istent Lélekben imádni a címe. A végén pedig lesz egy orgonaszólója.

Mindez még jobban emeli az előadás művészi színvonalát.

Krisztina kifejtette: a Karácsonyi misében a lendületes ritmusú dalok mellett sok a lassú, meditatív rész. A szöveg kimondja a karácsony tartalmát, így kibontja nekünk az ajándékot. Erre ráerősít a zene. „A próbákon szemlélem az arcokat, a mosolyokat, vagy éppen az önmagukba mélyedő tűnődést…

Ennek a zenének mindenképpen van beavató szerepe.”

Hozzátette: „Erdélyiként nem is tudtam, hogy ez a szál létezik már Magyarországon. Ismertem az Üdvözlégy Máriának azon dallamát, amit Szilas álmodott meg, de nem tudtam, hogy ez az övé. Kaptam én is, másoktól. Kottája hol volt, hol nem. Néztük egymás kezéről az akkordokat. Gyalogoltunk Csíksomlyóra, és közben megtanultuk. Döbbenet számomra, hogy a Karácsonyi mise révén a házamba fogadhatom Szilas Imrét, aki életem legszebb Üdvözlégy Mária-dallamát írta. Ennek az adventi készületnek ez volt a legnagyobb ajándéka, amellett, hogy pont ebben a dalban a szólót énekelhetek.”

Szilas Imre vallja: „A zene közelebb visz Istenhez.”

Mi is átérezhetjük ezt, amikor a Karácsonyi misében fölhangzik a csodálatos karácsonyi ének rockosított változata:

„Szülte a Szűz Szent Fiát, örvendezzünk!

Liliomot rózsaág, lelkendezzünk!

A próféták megírák, örvendezzünk!

Csodát látott a világ, lelkendezzünk!

Isten itt magára vett, örvendezzünk!

Emberi természetet, lelkendezzünk!

Kisded atya nélkül, néki szünet nélkül glóriát zengedezzünk!

Glória, glória, glória!”

