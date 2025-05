Ez a kincs örökre az életük része lesz – Húsz gyermeket kereszteltek meg Nógrádszakálon

Nógrádszakál közel hétszáz fős, Nógrád vármegyei település, egyike a Felzárkózó települések programban a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz tartozó községeknek. A keresztelő másnapján érkezünk a helyi Jelenlét Pontra, mely egy korábbi iskola épületében működik. Itt fogad minket Gazsi Vivien, az intézmény vezetője, aki elmondja: a családlátogatások során lett számára világos, hogy a helyiek közül sokan szeretnék megkeresztelni a gyermeküket és ebben segítségre van szükségük. Ő ennek állt az élére és munkatársaival együtt azon dolgozott, hogy megvalósulhasson a vágyott szentségfelvétel. A jelentkezés formális részétől – név és adatösszeírás – az atyával való időpontegyeztetésig ő volt az összekötő kapocs. A felkészítés részeként elmondta a gyermekeknek, hogy mire számíthatnak a szertartás keretében, mi fog pontosan történni. Ebben – mint arra még később visszatérünk – segítettek neki a Nógrád vármegyében működő ferences nővérek is. A keresztelőre való felkészülés praktikus oldalról is tartalmazott kihívásokat. Akadt olyan család, akiknek nem volt az alkalomhoz illő, ünnepi ruhájuk. Gazsi Vivien ebben is segített: ruhát vásárolt és felöltöztette a gyermekeket a szentmise előtt. „Nagyon szép pillanat volt, amikor vasárnap reggel rájuk adtam az ünnepi ruhát. Különösen is emlékszem az egyik kislányra: gyönyörűnek érezte magát az új ruhájában és az is volt!” – meséli az egyik szép emlékét a keresztelőről.

A húsz megkeresztelt gyermek között csecsemőktől kezdve óvodáskorúakon át egészen az iskolásokig sokféle korosztály képviseltette magát. Volt olyan család, akinek mind az öt gyermeke vasárnap vette fel a szentséget. A legidősebb keresztelkedő egy 14 éves lány volt.

Ő kezdetben ellenezte, hogy megkereszteljék, Vivien pedig fontosnak tartotta, hogy a korából fakadóan ez az ő döntése legyen. „Egy nap, a felkészítés jegyében, jött hozzánk egy ferences nővér és beszélt a fiataloknak és a családoknak a keresztségről, Istenről és az ő szeretetéről. Ez a lány is ott volt és hallgatta a nővért. Nagy hatással lehetett rá, mert nem sokkal utána jelentkezett nálam és mondta, hogy ő is szeretne megkeresztelkedni. Az egyik legszebb pillanat volt számomra, különösen az előzmények ismeretében, amikor vasárnap ez a lány ünneplőben, csillogó szemekkel járult a szentség felvételéhez.”

Gazsi Vivien egyébként is az itteni közösség szíve-lelke: gyermekektől a felnőttekig mindenkihez van egy-egy jó szava, mosolya. Jönnek is sokan a Jelenlét Pontra: vannak, akik beszélgetni, mások ügyet intézni. Ottlétünkkor is éppen májkrémet, pelenkát és sapkát ad az egyik betérő anyukának, aki karján egy kisgyermeket hoz – őt is éppen vasárnap keresztelték. Egy másik személy ügyintézésben kap segítséget. De ha úgy adódik, akár házhoz is megy és tápszert kever be, ha a szükség úgy hozza.

„Mindig megérint, amikor a kezembe vehetek egy újszülött kisbabát és ezáltal nagyon közel kerülhetek egy család életéhez, vagy belépek az óvodába és minden gyerek felém szaladva kiáltja: »Vivi néni, de jó, hogy itt vagy!«” – meséli, amikor arról kérdezzük, mi tölti fel a hétköznapokban.

„Én a hitemnek köszönhetően vagyok itt. Annak idején a ferences nővérek által egy olyan szeretetet ismertem meg, ami nagyon erősen hatott rám. Ennek köszönhetően

úgy tudok foglalkozni az emberekkel és szólni hozzájuk, hogy biztos vagyok benne: ezt a képességet csakis a Jóistentől kaphattam. Szerintem az Isten mindenki életében ott van

és soha nem tudhatjuk, mikor talál rá igazán mélyen az a kisgyermek, akit most megkereszteltek. Egy olyan kincset adtunk nekik ezzel, ami már örökre az életük része lesz” – foglalja össze, miért tartja fontosnak, hogy ezek a gyermekek meg legyenek keresztelve. „Istengyermekséget és az Egyház közösségéhez való tartozás élményét kapták ezek a fiatalok! Nagyon fontosnak tartom, hogy van egy közösség, ahová tartozhatnak, ahová adott esetben segítségért fordulhatnak” – teszi hozzá, amikor arról kérdezzük, mit adhat hozzá a megkereszteltek életéhez a beavató szentség.

„Nagyon hálás vagyok Vivinek azért, hogy megkeresztelhették a fiaimat, hogy segített ennek a megszervezésében. Nagyon szép nap volt” – mondja Oláh Alexandra, akinek két óvodás korú kisfiát is megkeresztelték a vasárnapi szentmisét követően.

A keresztelő létrejöttét a Máltai Lovagrend dámái és az ő barátaik is támogatták. Berki Judit régióvezető felhívására válaszolva tizenketten, közösen rendezték a korábbról elmaradó egyházi adót, valamint ajándékokkal is készültek a megkereszteltek részére. „A megkeresztelt gyerekek a szintén máltai fenntartású, pátyi Kreatív Műhelyben készült, névre szóló mini rózsafüzéreket, valamint a szeretetszolgálat mátraverebélyi varróműhelyében készült filctasakokat és hímzett, keresztelő ingeket kaptak, kiegészítve egy szál gyertyával” – tudtuk meg Szabadhegÿ Judittól, aki több társával személyesen is részt vett a vasárnapi eseményen.

Gazsi Vivien kiemelte:

már látszik, hogy van igény a folytatásra.

A most megkereszteltek szeretnének majd elsőáldozni, a közelmúltban pedig már több kismama is jelezte, hogy ők is szeretnék majd megkereszteltetni a születendő gyermekeiket, így a jövőben várhatóan még több, a vasárnapihoz hasonló alkalomra kerülhet sor Nógrádszakálon.

A riport teljes egészében ITT olvasható.

Szöveg: Ürmös Dániel

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Mózes Anita

Magyar Kurír