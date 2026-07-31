Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára

Hazai – 2026. július 31., péntek | 18:57
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Global Friendship, Global Peace, Now! (Globális béke, globális barátság, most!) – ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe ezer fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató, 13 európai országból, augusztus 28. és 30. között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margitszigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság, a béke mellett.

A Sant’Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a perifériákon a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak.

Az augusztus végi nagyszabású eseményt a béke jegyében szervezik, egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket. És éppen Ukrajnából – ahol a Sant’Egidio folyamatosan segíti a lakosságot élelmiszerrel, gyógyszerekkel, orvosi eszközökkel, a fiatalok számára szervezett foglalkozásokkal, sok olyan belső menekült támogatásával, akik maguk is csatlakoztak a közösség humanitárius kezdeményezéseihez – érkezik majd a magyar fővárosba mintegy kétszáz fiatal, Kijevből, Lvivből, Ivano-Frankivszkból és Harkivból. Más európai országokból – köztük nagy számban Olaszországból – jövő kortársaikkal együtt hangot adnak majd generációjuk reményeinek, és beszélgetéseket folytatnak különböző témákról – háború, ökológia, migráció, szegénység –, hogy terjesszék a béke és a szolidaritás kultúráját, keressék a demokrácia, a párbeszéd és a változás békés útjait.

Világunkban a háborút rehabilitálták és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani és tenni is akarnak érte. Boldog Floribert Bwaba Chui, a kongói Goma Sant’Egidio közösségéhez tartozó fiatal tanúságtétele lelkesíti őket, aki 2007-ben szenvedett vértanúhalált, mert bátran szembeszállt a korrupcióval, és akit egy évvel ezelőtt Rómában boldoggá avattak.

A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt Marco Impagliazzóval, a Sant’Egidio közösség elnökével, a Duna-parton összegyűlnek egy megemlékezésre a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. A Szent István-bazilikában szentmisén vesznek részt szombat este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira és a Margitszigeten hirdetik együtt, hogy sürgetik a globális barátság, a globális béke eljövetelét: Global Friendship, Global Peace, Now!

További információ a találkozóról, a fiataloknak a jelentkezési lehetőségről itt kérhető: santegidio.budapest@gmail.com

A találkozó honlapja: https://www.globalfriendship.eu/

Forrás és illusztráció: Sant’Egidio közösség

Magyar Kurír

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