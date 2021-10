Fantasztikus, hogy mód van az evangélium globális hirdetésére – Sajtóapostolok találkoztak Győrben

Veres András – idén ő és egyházmegyéje voltak az esemény házigazdái – a győri székesegyházban a résztvevőknek bemutatott szombati szentmisén hangsúlyozta: a keresztény embernek alapvetően boldognak kell lennie, hiszen az örömhír hordozója.

Fantasztikus, hogy mód van az evangélium globális hirdetésére – fogalmazott a győri főpásztor a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében tartott előadásában, amelyben az Egyház mai kommunikációs kihívásait taglalta. Az MKPK elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad félni a modern kommunikációs eszközöktől; ha már adattak, élnünk kell velük. Jézus is használná őket, ha ma élne. Nem biztos, hogy ezt elsődlegesen a papoktól kell elvárnunk – persze, akinek közülük sajátos hívása van az elektronikus kommunikációra, az tegye. De a világiak nagyszerűen el tudják látni ezt a szolgálatot a papok mellett. Ugyanakkor nem elég, ha valaki technikailag ért a kommunikációhoz. Szükség van a teológiai tudásra, illetve teológiát végzett pappal, szakértővel való kapcsolatra is, hogy az esetleges kérdéseket ő tisztázza.

A sajtó sokszor folklorista közösségnek tekint minket, keresztényeket, azt firtatja, milyen szokásaink vannak mondjuk húsvét vagy karácsony táján, de a mélységekbe nem igazán akar lehatolni. Éppen ezért nem elégedhetünk meg a felszínes hírközléssel. Meg kell mutatnunk a dolgok mélyét is – figyelmeztetett Veres András.

A püspök szerint invazív kommunikációra kell törekedni, jóllehet az Egyházat oly sokszor védekező kommunikációra kényszerítik, provokálják. „Amikor a Katolikus Egyház kommunikációjának felelőse voltam, arra törekedtem, hogy mi tematizáljuk a kommunikációt. Hétről hétre, hónapról hónapra előre kell menni, hogy a mai kor emberének kérdéseire próbáljunk válaszolni.”

Veres András szerint a vallásos újságíróknak sokszor óriási előnyük van a világiakkal szemben, mert tudják, mit miért és kiért tesznek, míg a világi kommunikáció képviselői sokszor csak úsznak az árral, ezért is lehet náluk „uborkaszezon”. „Amit írunk, az mértékadóvá válik” – hangsúlyozta a püspöki konferencia elnöke, hozzátéve, törekednünk kell arra, hogy nyelvileg is mértékadóvá váljunk. Ebben segíthet az Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához című gyűjtemény, ami 2006-ban jelent meg az MTA Nyelvtudományi Intézete és katolikus szakemberek együttműködésének gyümölcseként a Szent István Társulatnál.

Minden embert meg akarunk szólítani, sem politikai hovatartozás, sem nem, sem társadalmi rang, sem bőrszín nem lehet kizáró ok – jelentette ki a győri megyéspüspök. – Ha valaki az Egyház ellenében ír, azt is szeretjük. „Nem az a feladatunk, hogy haragudjunk a bűnösre, hanem hogy »helyreszeressük«” – tette hozzá a püspök Szalézi Szent Ferenc szavait idézve. Veres András szerint a sajtó munkatársaitól nem is kell elvárnunk mást, csak korrektséget. Próbáljunk lépéseket tenni azért, hogy a világi médiánál dolgozó újságírók közül minél többeket bevonjunk a köreinkbe – kérte az előadó. Azt javasolta, hogy ajánljunk nekik témákat, és tegyünk a belterjesség ellen.

A szakmai és lelki jellegű találkozó október 8-án délután a Kisalföld szerkesztőségében tett látogatással vette kezdetét. Werner Krisztina főszerkesztő-helyettes mutatta be az egyik legrangosabb vidéki napilap történetét. Fénykorában az újság még a Népszabadság példányszámát is meghaladta százezres darabszámával. Az internet betörésével a Kisalföld nyomtatott példányszáma visszaszorult, de ma is nagyon jelentős az olvasótábora mind a nyomtatott orgánumnak, mind a kisalfold.hu-nak.

A magát kulturális újságíróként meghatározó Werner Krisztina úgy látja, nagyon fontos, hogy hiteles, szakszerű tájékoztatás jelenjen meg az egyházi eseményekről, s ezt ő igyekszik is kézben tartani. November elsejétől pedig egy református újságíró érkezik majd a szerkesztőségbe, akinek a munkájára nagyon számítanak ezen a területen. A sajtóapostolok találkozójának résztvevői belekóstoltak a pénteki lapzárta hangulatába, majd megtekintették a nyomdát, ahol a Kisalföld mellett többek között a szlovákiai napilapot, a Pravdát is nyomják.

A mintegy harminc sajtóapostol, akik az ország minden tájáról érkeztek, sőt a határon túlról is, az este folyamán jobban megismerkedtek egymással. A plébániai lap- és honlapszerkesztők mellett több egyházmegye sajtómunkatársa és az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai is részt vettek a programon.

A szombati napon a szentmise és Veres András előadása után a Győri Egyházmegye sajtóirodája mutatkozott be Kálmán Imre irodaigazgató vezetésével. A résztvevők a belső és a külső kommunikáció nehézségei mellett megismerhették az egyházmegyei honlap felépítését és működését. A híreken felül az egyes plébániák elérhetőségei is megtalálhatók a weboldalon, amely az egyházi dokumentumok közreadását is lehetővé teszi. Mindez egy regisztrációt igénylő felületen érhető el a plébániák számára. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik például a plébániák leltárának digitalizálására is.

Kozma Mária bemutatta az egyházmegye kiadványait, majd a korábban nyomtatott formában, egy ideje pedig az interneten frissülő tartalmakkal jelentkező Hitvallás folyóirattal ismerkedhettek meg a résztvevők Jakab Gábor és Nemes Gábor jóvoltából. Németh Péter, az egyházmegye egyik fotósa egy-két fényképezési szempontra világított rá, hozzátéve: a fotóknak a marketing- és illusztrációs célok mellett dokumentációs szerepük is van.

Szombat délután a sajtóapostolok megtekintették a Káptalandomb (Collis sacer) több nevezetességét és az Apor Vilmosról szóló katartikus interaktív kiállítást. Este Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője tartott élményszerű beszámolót Ferenc pápa budapesti és szlovákiai apostoli útjáról, amelyen a sajtódelegáció tagjaként a pápai repülőgépen utazva maga is részt vehetett. A közös vacsora után Sárai-Szabó Kelemen perjel bemutatta a győri bencés perjelség történetét, valamint a jezsuitából bencéssé lett Loyolai Szent Ignác-templomot.

Vasárnap a Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök vezette szentmisébe kapcsolódtak be a találkozó résztvevői, majd a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tudósításának szerkesztői munkálataiba nyújtott betekintést Agonás Szonja, a Magyar Kurír vezető szerkesztője. A találkozó kiértékeléssel ért véget. Ekkor hangzott el Csermák Zoltán, a Duna tévé korábbi igazgatóhelyettese szájából az a gondolat, ami minden katolikus sajtósnak jelmondata lehet: „Az igét nem csak hirdetni, ragozni is kell.”

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír