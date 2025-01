Faragó Sándor karnagy Virágh Ferenc-díjat kapott

Virágh Ferencről, a lokálpatrióta költő-újságíró helytörténészről elnevezett városi szakmai kitüntetést olyan magánszemélyek kaphatják, akik „huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet folytattak és teljesítményt értek el Kisvárda kulturális értékeinek teremtésében, megőrzésében, gazdagításában”.

Az elismerést a magyar kultúra napján vehette át a helyi római katolikus egyházközség kántora, a Szent László Gyermekkar vezetője, aki a város pezsgő zenei életének is meghatározó személyisége. Kisvárda kulturális eseményeinek magas színvonalát garantálja az általa vezetett Arcadelt kórus, melynek több szentlászlós pedagógus, szülő, középiskolás is tagja. Szakmai vezetésével működik a kisvárdai férfidalárda. Faragó Sándor a városi karácsonyi koncert repertoárjának összeállítója, a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a MÁV Szimfonikusok közreműködésével szervezett koncert karnagya. Szakmai és közösségszervező munkáját bizonyítja, hogy a Szent László Gyermekkar is örömmel, felkészülten énekel a karácsonyi koncerteken, városi ünnepségeken, megemlékezéseken.

Az iskolai kórust számos projektbe bevonja, a Ghymes együttes által kezdeményezett Kézfogástól kiindulva a Trianon Múzeum Alapítvány felkérésére elkészült a Trianon 100 című album dalainak felvételéig – Faragó Sándor karnagy alkotta meg a 12 dal hangszerelését szimfonikus zenekarra rock alappal, szólistákkal és többek között a szentlászlós gyermekkarral.

„Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, minthogy ki az Opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. (Néha még a jó is.) De a rossz tanár 30 éven át harminc évjáratból öli ki a zene szeretetét.” (Kodály Zoltán)

