Fedezzük fel Tiszteletreméltó Mindszenty József örökségét! – Műveltségi vetélkedő középiskolásoknak

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága – Mindszentyneum háromfordulós online vetélkedőt hirdet 9–12. évfolyamos diákok számára Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életéről, munkásságáról. Arra hívják a középiskolásokat, alakítsanak csapatokat, mélyüljenek el történelmünk egyik meghatározó alakjának életében, majd mutassák meg tudásukat. Jelentkezni március 20-ig lehet.

A verseny célja, hogy játékos, ugyanakkor elmélyült formában ismertesse meg a fiatalokkal Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életét és munkásságát, valamint felhívja a figyelmet két kiemelkedő évfordulóra: Mindszenty József hercegprímási kinevezésének 80. évfordulójára, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára.

A versenyre 9–12. évfolyamos diákok háromfős csapatokban jelentkezhetnek.

A február 20. és június 15. között zajló vetélkedő három online fordulója során a résztvevőknek Mindszenty József életéhez és munkásságához kapcsolódó feladatlapokat kell kitölteniük és visszaküldeniük a megadott határidőig.

A felkészülést irodalomjegyzék segíti.

A legeredményesebb csapatok 2026 őszén Zalaegerszegen személyes döntőn mérhetik össze tudásukat, valamint tárlatvezetésen vehetnek részt a Mindszentyneum állandó kiállításaiban. Az első négy helyezett csapat értékes nyereményekkel térhet haza.

Miért érdemes jelentkezni?

– értékes történelmi ismeretek
– izgalmas, csapatban megoldható feladatok
– nyeremények és ajándékok
– személyes döntő és különleges múzeumi élmény

Jelentkezési határidő: 2026. március 20.

A jelentkezés az első forduló feladatlapjának kitöltésével együtt történik. A kitöltött jelentkezési lapot és feladatlapot a titkarsag@mindszentyneum.hu e-mail-címre várják.

Forrás és fotó: Mindszentyneum

