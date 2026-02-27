Fejlesztések, pályázatok, adminisztráció – Gazdasági vezetők értekezlete Egerben

Csordás Judit, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoportvezetője elmondta, az évente megtartott találkozóval nemcsak az új gazdasági vezetők informálására fordítanak figyelmet, hanem fontos, hogy időről időre minden munkatársuk tájékoztatást kapjon a támogatások igényléséről és elszámolásáról, az intézmények működésével összefüggő hatósági és gazdasági feladatokról.

Az értekezlet kezdetén Lóczi Tamás EKIF-elnök Legyetek a remény zarándokai címmel arról elmélkedett, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai.

A lelki bevezető után Sajgóné Kondrát Marianna szakképzési referens a KRÉTA rendszer használatáról, közegészségügyi ellenőrzésekről, a játszóterek, a tanulóétkeztetés és az iskolabusz hatósági és gazdasági előírásairól beszélt.

Barta Gábor pályázati ügyintéző az iskolák és a plébániák fejlesztésére, felújítására vonatkozó aktuális pályázati lehetőségekről, a baleseti veszély elhárításának előírásairól tartott előadást.

Zsichla Ildikó, az apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola iskolatitkára a gyakorlatban mutatta be a POSZEIDON iratkezelő rendszer használatát, a felület használatára biztatva a jelenlévőket.

A közeljövőben nyugdíjba vonuló Előházy Kálmán műszaki csoportvezető bemutatta Ár Attila Rolandot, aki átveszi az intézmények beruházási, felújítási, fejlesztési programjainak kezelését. Beszélt továbbá a gazdasági bizottság elé terjesztett kérelmek tárgyi követelményeiről és az intézmények rendelkezésére álló keretösszegről. Rámutatott, hogy az elmúlt évtizedben az egyházmegyében húsz új köznevelési intézmény épült, szinte minden oktatási intézményben történt fejlesztés, felújítás, így a legkorszerűbb berendezések, eszközök szolgálják az ott tanuló gyermekek nevelését, oktatását.

Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról tájékoztatta a jelenlévőket. Sorra vette az év programjait, eseményeit, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézmények működését segítő szakembereknek tanácskozásra, ismereteik bővítésére. Emellett szó esett a digitális átállás, az esélyteremtés és a szabadságolások kérdéséről is.

Az esemény tapasztalatcserével zárult.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír