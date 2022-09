Fekete Szabolcs Benedek püspök vezette a zarándoklatot a velemi Szent Vid-kápolnához

A szokásoknak megfelelően reggel 6 órakor, a perenyei Szent Ágota-templomban elmondott imádság és áldás után indultak útnak a zarándokok. Erdőben és szántóföldek mellett vezetett az út Kőszegszedahelyen át Velembe, a Szent Vid-kápolnához.

Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök kiemelte: ez a templom sziklára épült, mert őseink tudták, hogy egy biztos pontra kell helyezni a legszentebb helyet. Amikor bajban voltak Perenyében, akkor keresték a biztos pontot. Ez pedig az Isten és a vele való találkozás helye.

„Amikor elindultunk és végignéztem a csapaton jó érzés fogott el – mondta a segédpüspök. Örültem, hogy jöttek idősek, nyugdíjasok és fiatalok is, egészen fiatalok is. Ez örömre ad okot és reményre. Ti vagytok az Egyház! Belőletek épül fel Isten ma köztünk élő népe. És ha mi vagyunk az Egyház, akkor tekinthetünk úgy magunkra mint kövekre, építőkövekre. De ha mi kövek vagyunk és szép építménnyé akarunk válni, akkor arra is szükség van, hogy alakuljunk, csiszolódjunk, még ha ez fájdalommal is jár. Meg kell szabadulnunk a sötétségtől, a kísértéstől, a félelmeinktől, aggályainktól” – fogalmazott Fekete Szabolcs Benedek.

„Az evangéliumban nem sokszor hallani Máriát beszélni. A legnagyobb fájdalmában is, amikor halott fiát magához ölelte, csendben volt, még annyit sem kérdezett: »Miért?« Nekünk lelkipásztoroknak, ha valakit utolér a lelki, testi szenvedés, sokszor felteszik a kérdést: »Miért engedte ezt az Isten?« Ezekre a kérdésekre nem tudunk választ adni” – mondta Fekete Szabolcs Benedek.

„A Szűzanya csendben volt. Legyen ő a példaképünk. Minden történésnek van oka a mi életünkben, és az emberiség életében is. Higgyétek, hogy az Isten szépet álmodott meg rólunk, egy gyönyörű templomot. Hiszem, hogy a mennyországnak ez is egy szelete itt és most” – fogalmazott Fekete Szabolcs Benedek.

A szentmise záróáldása után az oltárkerüléssel folytatódott a kápolnában a zarándoklat, majd a hívek elimádkozták az őseik által itt elmondott fohászokat. A zarándoklat a kőszegszerdahelyi templomban zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



