Fekete zakós passió Harkányban – A szenvedéstörténet egy fiatal szemszögéből

A passió az evangelizáció egy formája, melyben történelmi alakokat jelenítünk meg egy történelmi korban. Látva ezt az utat, amelyet Jézussal együtt járhatunk be, arra döbbenünk rá, hogy

a távoli események valójában a mi saját jelenünkben zajlanak.

A színjátszás olyan, mint az éneklés, kinyitja a lelket, és felemel minket Istenhez.

„A harkányi egyházközség ministránsvezetőjeként, a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként a Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégiumban élem a mindennapjaimat. Itt értesültem a passiórendező-szervező képzésről, melyet a pasaréti plébánia indított Budapesten. 98-an jelentkeztek 72 plébániáról és vettek részt ezen a képzésen, köztük én is. Betekintést kapunk a szervezésbe, az előkészületekbe és a színészi technikákba, mint például a helyes színpadi légzésbe és kifejező mozgásba. A passió előadásához a pasaréti ferences plébánia mindent biztosít számunkra, a jelmezeket és a kellékeket, ezzel is megkönnyítve a munkánkat. Fontos szerepe van a testnek és a mozdulatokkal való kifejezéseknek. A fények és a hangok is elengedhetetlen elemei a darabnak, hiszen feszültséget keltenek a közönségben, ami a végén Mária fájdalmával feloldódik.”

Meskó Zsolt rendező és producer, a Pasaréti Színjátszó Kör alapítója írta a szövegkönyvet, amely hat főtől egészen nyolcvan főig előadható.

A misztériumjátékok és a későbbi passióelőadások nyomán született meg a kezdeményezés, hogy minél több templomban bemutathassák a szenvedéstörténetet.

Ez a passió más, mint amiket megszoktunk – egy fekete zakós fiatal szemszögéből mutatja be Jézus szenvedéstörténetét. A fekete zakós egy jómódú keresztény család gyermeke, és gondok nélkül éli „vasárnapi keresztény” életét, de közben mérhetetlen űr tátong a lelkében, melyet a sikerrel kíván betölteni. Kételkedik mindenben, és kérdéseket tesz fel saját magának, amelyekre nem találja a választ. Eltávolodik saját magától, és távol kerül Istentől.

„Nekem ezzel a passióval nem a környékünkön hagyományos módon előadott passiókkal szembeni verseny a célom, hanem új dolgot szeretnék alkotni, amely megmozgatja az embereket: kicsiket, nagyokat, fiatalokat és régóta fiatalokat, ugyanis ki kell lépnünk a komfortzónánkból” – írta Létai Hanna ministránsvezető.

Harkányban intenzíven folynak a próbák, lelkesen készülnek a bemutatóra, amely április 1-jén 19.30-kor lesz a harkányi Jézus Szíve templomban. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a harkányi passióra.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír