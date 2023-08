Felállították Szent László lovasszobrát a nagyváradi várban

A helyi tanács 425/2022.05.26. számú határozata alapján Nagyvárad önkormányzata, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Műemlékvédelmi Alapítvány és a Nagyvárad és Térsége Turizmusát Előmozdító Egyesület megállapodott abban, hogy együttműködnek a Szent László-szobor nagyváradi várban történő felállítása érdekében. Az együttműködési nyilatkozat értelmében Nagyvárad önkormányzata a Műemlékvédelmi Alapítványon keresztül átvállalta a talapzat elkészítésével és a lovasszobor felállításával kapcsolatos valamennyi teendőt.

Miután az újzimándi műhelyekben elkészült az alkotás, a Ronde Bosse Art Kft. képviselői augusztus 22-én megkezdték és 28-án befejezték a szobor összeszerelési munkálatait, és felhelyezték talapzatára.

Augusztus 29-én az önkormányzat és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség képviselői, Florin Birta, Nagyvárad polgármestere és Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök koszorút helyeztek el a szobornál Szent László tiszteletére.

A bronzszobor lóháton, kezében bárddal ábrázolja Szent Lászlót királyt. Az 5,3 méter magas szobor Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotása. A bronzöntést Ovidiu Petroman végezte az Arad megyei Zimándújfaluban.

*

A Nagyvárad alapítójaként tisztelt Szent László király új lovasszobrának tervét 2022 februárjában ismertette sajtótájékoztatón Böcskei László püspök és Florin Birta polgármester.

A megyéspüspök akkor felidézte: a szoborállítás ötlete 2017-ben, Szent László szentté avatásának 825. évfordulóján született.

A főpásztor arról is szólt, hogy Deák Árpád alkotását ugyanott tervezik elhelyezni, ahol az emlékmű középkori elődje állt – a várnak az egyházmegye évezredes történetében betöltött szerepét is hangsúlyozva. Szent László király itt építtette meg az első váradi székesegyházat, amely temetkezőhelyéül is szolgált. Később több magyar uralkodót és hitvesüket is ide temették.

A lovasszobrot a nagyváradi várban állították fel, azon a helyen, ahol Szent László királynak (1077–1095) egykor két szobra is állt: egy 14. századi, majd egy később elpusztított lovasszobor, a híres Kolozsvári Márton és György testvérpár munkája.

Forrás: MTI; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír