Felelősek vagyunk egymás üdvösségéért – Jubileumi küldöttek találkozója Vácon

Az alkalmat Marton Zsolt váci megyéspüspök közös imával és köszöntéssel nyitotta meg, majd egy „jégtörő játék” segítette a résztvevők ismerkedését és a kiscsoportok kialakítását. Ennek során a teremben található lufikon a küldötteknek meg kellett keresni saját névtáblájukat, majd a csoportnevek alapján megkeresni a csoportjuk többi tagját.

A délelőtt középpontjában Marton Zsolt tanítása állt, amely a személyes megtérés, a közösség és a misszió témáit kapcsolta össze, illetve összefoglalta az Élő Kövek hároméves jubileumi felkészülési folyamatának legfontosabb üzeneteit. A tanítást kiscsoportos feldolgozás követte, ahol a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat és gondolataikat.

Az Úrangyala imádság és a zászlómegáldási liturgia ünnepélyes keretet adott a napnak. Ennek során a püspök megáldotta azt a három egyházmegyei jubileumi zászlót, amelyen Szűz Mária, Szent Mihály és Szent István, a Váci Egyházmegye és a váci Nagyboldogasszony-székesegyház védőszentjei láthatók, és amely zászlók a jubileumi záróalkalomig körbejárnak majd az egyházmegye plébániáin.

Az ebéd utáni programban online kérdőív segítségével tekintettek vissza az Élő Kövek eddigi eredményeire, majd bemutatták a szeptemberi egyházmegyei jubileumi zárónap terveit.

Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére a jubileumi lelki előkészület 3 évében valamennyi plébániai közösség ugyanazokon a gondolatokon elmélkedik, ugyanazokat a tanításokat hallgatja, és együtt is imádkozik. Az Élő kövek elnevezésű felkészülési alkalmak a közösségek tagjaihoz és a plébániák területén élő megkereszteltekhez szólnak elsősorban, de bármikor bevonhatók érdeklődők is a folyamatba, ha van mód számukra megfelelő kísérést biztosítani.

A délután csúcspontja a „lélekben beszélgetés” volt, amely során közösségeik és az egyházmegye jövőjéről gondolkodtak együtt a jelen lévők: arról, hogyan építhetnek a továbbiakban is az Élő Kövek tapasztalataira, és mi segítheti keresztény közösségeik tanúságtevő életének kibontakozását. Ebben előkerültek az örömök és nehézségek is. Az egyik csoport így összegezte a plébániai közösségek küldetését és egyik legfontosabb feladatát: „Felelősek vagyunk egymás üdvösségéért.” A nap közös reflexióval, majd záróimával és áldással ért véget.

A találkozó megerősítette a résztvevőket abban, hogy az Élő Kövek felkészülési folyamata valódi lelki megújulást hozott, amelynek során kovásszá váltak azok a munkatársak, akik ebben tevékenykedtek. Mindez a további közösségi építkezés lehetőségét nyitotta meg a plébániák számára.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

