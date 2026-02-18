Felismerni és reagálni – Kiállítás és imádság Budapesten a bántalmazások áldozataiért

A gyermekek biztonságával kapcsolatos kihívásokra adott válaszként az Ukrán Katolikus Egyetem Gyermekméltóság Központjának koordinációjában jött létre a „SAFEGUARDING – Gyermekek biztonsága egyházi környezetben” elnevezésű nemzetközi projekt, amely egy online kurzusból és a hozzá tartozó kiállításból áll. Létrejöttében hat kelet-európai ország (Horvátország, Csehország, Ukrajna, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) katolikus egyházi szakértői működtek közre.

A kiállítás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kiskorúak védelmére, valamint az online elvégezhető tanfolyamra. A program megálmodói szerint a kiállításon bemutatott művészeti alkotás az egész társadalmat szólítja meg.

„A bántalmazás tapasztalatairól szóló kurzusvázlatokat pólókra nyomtatva egy tömeget imitáló installációt hoztunk létre. Az alapgondolat az, hogy

nap mint nap emberek ezrei mellett megyünk el, és mindegyiküknek megvannak a saját tapasztalatai, sebei és sérülései. A mi feladatunk az, hogy észrevegyük azokat, akik támogatásra szorulnak, és segítsünk nekik.”

A kiállítás február 20. és 24. között Budapesten is megtekinthető, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola aulájában (1052 Budapest, Piarista köz 1.).

Az ünnepélyes megnyitóra február 20-án, pénteken 17 órakor kerül sor. Az eseményen felszólalnak a program megálmodói, majd beszédet mond és a bántalmazások áldozataiért imádkozik Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A közös imádság csatlakozik az Egyház kezdeményezéséhez, amely szerint nagyböjt első péntekje a bántalmazások áldozataiért szóló könyörgések napja.

A kiállítás az Ukrán Katolikus Egyetem (Lviv) Gyermekméltóság Központja, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, valamint az Emberi Méltóság Stratégia együttműködésében valósul meg.

Forrás és fotó: Emberi Méltóság Stratégia

Magyar Kurír