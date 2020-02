Felmentették a lázadással vádolt püspököket a Fülöp-szigeteken

„Örömteli ajándék!” – így kommentálta a minisztérium döntését José Elmer Mangalinao, bayombongi egyházmegye főpásztora, a Fülöp-szigeteki püspöki konferencia (CBCP) közügyekkel foglalkozó bizottságának (SCPA) alelnöke. 2019 júliusában a rendőrség a lingayeni, a cubaói, a caloocani, illetve a novalichesi egyházmegye említett püspökei mellett még négy papot és huszonnyolc más személyt – így többek között katonákat, ügyvédeket, ellenzéki politikusokat – Leni Robredo alelnököt és Antonio Trillanes egykori szenátort – vádolt azzal, hogy összeesküvést szőttek Duterte elnök kormányzata ellen.

A harminchat közismert embert „lázadásért, lázadásra való felbujtásért, az igazságszolgáltatás akadályozásáért, világhálón történt rágalmazásért” tették felelőssé. A vádak egy olyan videó készítéséhez és terjesztéséhez köthetők, amelyben az elnököt és családját állítólag kábítószer-csempészettel hozzák kapcsolatba. A helyi politikai élet megfigyelői szerint a feljelentés a hatalom újabb kísérlete a bírálók megfélemlítésére és elhallgattatására.

Február 11-én az igazságügyi minisztérium azt közölte, hogy a négy püspöknek nem volt sértő szándéka, s a bűnügyi felderítés által benyújtott feljelentést „semmiféle bizonyítékkal” nem támasztották alá.

„Mint sokan mások, én is megkönnyebbültem – mondta Mangalinao az AsiaNews hírügynökségnek. – Igazságot szolgáltattak! Az az igazság győzött, amit e történet kezdetétől fogva vallunk. […] A Fülöp-szigeteki katolikus egyház nem keresi a konfrontációt a kormányzattal. De az elnök meg van győződve arról, hogy a püspökök ellene vannak.” A bayombongi egyházmegye püspöke még hozzátette: „Akkor is, ha közvetlen összeütközéshez vezethet, továbbra is szemben állunk azzal a megtorló politikával, amely súlyosan nehezedik a szegény lakosságra, s megszólalunk a hit, az emberi jogok, az élet, a környezet és a helybeliek kulturális öröksége védelmének kérdéseiben.”

A négy püspök mellett felmentették Robert Reyes atyát, valamint Armin Luistro szerzetest is, aki Benigno Aquino elnöksége idején az oktatásért felelős államtitkár volt.

Ezzel szemben Albert Alejo jezsuita szerzetes (a Loyola Intézet munkatársa) és Flaviano Villanueva verbita atya kilenc személlyel együtt „lázadás céljából szőtt összeesküvés” vádjával kerülnek az igazságszolgáltatás elé.

„Boldog vagyok amiatt, hogy minden ellenem, valamint püspöktársaim ellen benyújtott büntetőügyi vádat elutasított az előzetes vizsgálatot folytató szakértői kollégium” – mondta Virgilio David, a calaoocani egyházmegye püspöke, aki ugyanakkor nagyon aggódik azok miatt, akiket továbbra is vádolnak. – Imádkozom, hogy a bíróság a lehető leghamarabb elvesse az ellenük felhozott vádakat.”

Fordította: Hantos-Varga Márta

Forrás: Kaposvári Egyházmegye/La Croix

Fotó: AsiaNews

Magyar Kurír