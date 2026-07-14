Feltöltődni a szeretet forrásánál – Búcsúnap Alsószentivánon Burbela Gergely verbita szerzetessel

A verbita szerzetes szentbeszédében felidézte, hogy a szentmise evangéliumában hallhattuk Jézus szavait: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Aztán a körülötte ülőkre nézve Jézus csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,33–35)

Vajon mit érezhetett Mária, amikor ezeket a szavakat hallotta? – tette fel a kérdést Burbela Gergely. – Meglepőnek tűnhet, de örült neki. Hiszen az ő egész élete erről szólt: mindig követte Isten rendelését. Ezért bizonyult méltónak arra, hogy a Megváltó édesanyja legyen. S végig kitartott Szent Fia mellett, a betlehemi jászoltól egészen a keresztig.

A szónok felhívta a figyelmet: mi, akik a napsütésben, itt a fák között Isten csodálatos teremtett világában együtt vagyunk, ma végiggondolhatjuk, jól használjuk-e fel szabadságunkat. Megfelelő úton járunk-e, tudunk-e különbséget tenni a jó és rossz között? Törekszünk-e arra, hogy azt az utat járjuk be, amelyet itt a földön Isten kijelölt nekünk?

Érnek bennünket jó hatások; szeretet, megbecsülés, vannak, akiknek fontosak vagyunk. Ugyanakkor sokszor szembesülünk a gonoszsággal is. Ez a sátán útja, s küzdünk ellene. Keresztény emberként Isten útját kell járnunk, amely a szeretet útja. Isten ugyanis végtelenül szeret bennünket, s adottságaink között, amit tőle kaptunk, a jóság, a szeretni tudás is szerepel. Ebben mutat számunkra példát Mária is, aki Fatimában a három kis látnoknak a második titokban

kinyilatkoztatta: „Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.” Ez a remény és a végső isteni igazságosság üzenete a békéért és a lelkek megtéréséért.

Erőt adhat számunkra Isten szeretete és Mária szeretete is az emberek iránt. Amikor úgy érezzük, belefáradunk a küzdelembe, összegyűlünk, mint ma, eljövünk a szeretet forrásához, és feltöltjük készleteinket, hogy újult erővel szolgálhassuk Istent és embertársainkat. Hiszen nem lehetünk langyosak, teljes odaadással kell követnünk Isten akaratát. S ebben utat tud mutatni számunkra és közben tud járni értünk a Szűzanya is – hangsúlyozta Burbela Gergely SVD.

A szentmisén rózsafüzér előimádkozóként, ministránsként és felolvasóként is közreműködtek a helyi Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda diákjai.

A szentmise hagyományosan a kegytárgyak megáldásával és körmenettel ért véget. A búcsúnapot szentségimádás zárta.

Szöveg és fotó: Kiss Attila

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír