Felújítás után megáldották a kétszáz éves kudzsiri templomot Erdélyben – KÉPRIPORT

Külhoni – 2026. július 21., kedd | 17:04
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Négy év előkészület és sok munka után július 5-én ünnepelték a Kudzsir-patak völgyében fekvő, a Gyulafehérvári Főegyházmegyéhez tartozó Kudzsir település kétszáz éve épült, Jézus Szent Vérének tiszteletére szentelt plébániatemplomának búcsúját. A koncelebrált ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be.

Kerekes László püspök a búcsúi szentmise keretében megáldotta a felújított plébániatemplomot.


Az ünnepi szentmise végén Kovács József kudzsiri plébános a közösség nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a templom felújításához, valamint az ünnep megszervezéséhez.


Szép összefogás eredményeként az évfordulóra teljesen megújult a templom és környéke.

Kovács József kudzsiri plébános a Vasárnap hetilapnak nyilatkozva elmondta: az alig 150 lelket számláló közösség számára kezdetben szinte megvalósíthatatlannak tűnt egy ilyen nagyszabású felújítás.

A hívek összefogása azonban minden várakozást felülmúlt. Nemcsak az anyagi források előteremtésében vállaltak szerepet, hanem a munkálatok teljes ideje alatt aktívan segítették a kivitelezést is: gondoskodtak a munkások étkeztetéséről, részt vettek a beszerzésekben és számos gyakorlati feladatban.

A felújítást több plébánia és számos vállalkozó is támogatta, akik készséggel álltak az ügy mellé – tette hozzá a plébános.


Mint fogalmazott: a közösség a legnehezebb pillanatokban is megtapasztalhatta az isteni gondviselést, amikor emberileg már kilátástalannak tűnt a helyzet.

Az évfordulóra nemcsak a templom újult meg, hanem maga a közösség is”

– hangsúlyozta Kovács József atya.


Arról is beszélt, hogy a jubileumi ünnepség egy újabb fejezet kezdetét is jelenti. A közösség már a következő terveken dolgozik: hamarosan teljesen felújítják a templom orgonáját; és a harangok villamosítását is szeretnék megvalósítani.

Az írás nyomtatott formában a Vasárnap hetilap 2026/29. számában jelent meg.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Kovács József atya Facebook-oldala; Romkat.ro

Magyar Kurír

#búcsú #épített örökség #évforduló

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