Felújítás után megáldották a kétszáz éves kudzsiri templomot Erdélyben – KÉPRIPORT

Kerekes László püspök a búcsúi szentmise keretében megáldotta a felújított plébániatemplomot.
Az ünnepi szentmise végén Kovács József kudzsiri plébános a közösség nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a templom felújításához, valamint az ünnep megszervezéséhez.
Szép összefogás eredményeként az évfordulóra teljesen megújult a templom és környéke.
Kovács József kudzsiri plébános a Vasárnap hetilapnak nyilatkozva elmondta: az alig 150 lelket számláló közösség számára kezdetben szinte megvalósíthatatlannak tűnt egy ilyen nagyszabású felújítás.
A hívek összefogása azonban minden várakozást felülmúlt. Nemcsak az anyagi források előteremtésében vállaltak szerepet, hanem a munkálatok teljes ideje alatt aktívan segítették a kivitelezést is: gondoskodtak a munkások étkeztetéséről, részt vettek a beszerzésekben és számos gyakorlati feladatban.
A felújítást több plébánia és számos vállalkozó is támogatta, akik készséggel álltak az ügy mellé – tette hozzá a plébános.
Mint fogalmazott: a közösség a legnehezebb pillanatokban is megtapasztalhatta az isteni gondviselést, amikor emberileg már kilátástalannak tűnt a helyzet.
Az évfordulóra nemcsak a templom újult meg, hanem maga a közösség is”
– hangsúlyozta Kovács József atya.
Arról is beszélt, hogy a jubileumi ünnepség egy újabb fejezet kezdetét is jelenti. A közösség már a következő terveken dolgozik: hamarosan teljesen felújítják a templom orgonáját; és a harangok villamosítását is szeretnék megvalósítani.
Az írás nyomtatott formában a Vasárnap hetilap 2026/29. számában jelent meg.
Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Kovács József atya Facebook-oldala; Romkat.ro
Magyar Kurír
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