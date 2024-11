Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat

A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, Matteo Bruni november 23-án, szombaton bejelentette, hogy Ferenc pápa december 15-én a franciaországi Korzika szigetére utazik. Ez lesz a 47. külföldi apostoli utazása, és ő az első pápa, aki a Franciaországhoz tartozó földközi-tengeri szigetre látogat. A pápát a helyi polgári és egyházi hatóságok hívták meg, hogy zárja le a Földközi-tenger térségében jelen levő népi vallásosságról szóló nemzetközi konferenciát, amelyet Ajaccióban, a sziget fővárosában szervezett a helyi egyházmegye.

Korzika, Bonaparte Napóleon szülőföldje a Földközi-tenger negyedik legnagyobb szigete Ciprus után, bár lakossága csak egynegyede a görög-török sziget népességének. Az Olaszország nyugati és Franciaország déli partjainál fekvő hegyes vidék, Korzika évszázadok óta a különböző mediterrán kultúrák és hatalmak útkereszteződésében állt, beleértve a pápaságot, a Pisai és Genovai Olasz Köztársaságot, és végül Franciaországot. Franciaország 1769-ben annektálta a szigetet a korzikai függetlenségpártiak heves ellenállása után.

A már régóta alig lakott, többnyire vidéki és pásztorkodással foglalkozó gazdasággal jellemezhető sziget természeti szépségéről ismert, amely vonzza a turizmust, amely ma már gazdaságának fontos ágazata. Az olasz kulturális befolyásnak és közösségi alapú társadalmi szerkezetének köszönhetően Korzika megőrizte sajátos kulturális és nyelvi identitását, de folyamatos viták zajlanak az autonómiáról és a kulturális megőrzésről.

Az ajacciói egyházmegye Korzika egész területét lefedi, és jelenleg a franciaországi marseille-i érsekség szuffragáneusa (az egyháztartományhoz tartozó egyházmegye, mely bizonyos ügyekben az egyháztartományt, főegyházmegyét vezető metropolita alá van rendelve – a szerk.). Jelenleg a spanyol származású François-Xavier Bustillo ferences bíboros áll az egyházmegye élén, amely 2022-ben 277 ezer katolikust számlált, ami a 340 ezer fős lakosság 81,5 százalékát jelenti.

A katolicizmus meghatározó szerepet tölt be a korzikai társadalomban, és hozzájárult jellegzetes kulturális identitásának kialakításához. Ezt bizonyítja a számos, a sziget belső részén található falvakban szétszórtan elhelyezkedő templom és a mélyen gyökerező népi vallásosság, valamint a konfraternitások régóta fennálló hagyománya. A korzikai katolikusokat a Boldogságos Szűz Mária iránti nagy tisztelet jellemzi; a korzikai himnuszt, a „Diu vi Salvi Regina” (Isten óvjon, ó királynő) is a Szűzanyának szentelték. A vallási ünnepek, körmenetek és zarándoklatok a korzikai társadalmi életet napjainkban is meghatározzák, az urbanizáció és az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai ellenére.

Ezek a vallási hagyományok állnak a december 14–15-én megrendezendő ajacciói konferencia középpontjában, amelyen a helyi francia, az olasz és a spanyol katolikus közösségek képviselői találkoznak, betekintést engedve a korzikai népi vallásosság gazdagságába, a Földközi-tenger más régióiban, köztük Szicíliában és Szardínián élő katolikus hagyományokba, továbbá az evangelizációs lehetőségekről tárgyaljanak a fokozódó szekularizáció kontextusában.

A Szentszéki Sajtóközpont által közzétett program szerint Ferenc pápa december 15-én, vasárnap reggel 7.45-kor indul a római Fiumicino nemzetközi repülőtérről, és 9 órakor érkezik meg az ajacciói nemzetközi repülőtérre, ahol hivatalos üdvözlő ceremóniát tartanak.

A Szentatya 10.15-kor a kongresszusi és kiállítási palotában (Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio) beszédet intéz a konferencia résztvevőihez.

Ezt követően a város Nagyboldogasszony-székesegyházában találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, a megszentelt életet élőkkel és a szeminaristákkal, és együtt elimádkozzák az Úrangyalát. Várhatóan ott tartja második beszédét.

A pápa 15.30-kor szentmisét mutat be a város „Place d’Austerlitz”, „U Casone” néven ismert parkjában, amelyet egy korábban ott álló épületről neveztek el. A téren Napóleon hatalmas szobra áll.

A szentmise után, 17.30-kor Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Ferenc pápa az ajacciói repülőtéren. A pápai repülőgép 18.15-kor indul vissza a római Fiumicino repülőtérre, ahova várhatóan este 7 óra után érkezik meg.

Az apostoli út mottója: „Jésus passa en faisant le bien” („S ő ahol csak járt, jót tett”), az Apostolok cselekedeteinek (10,38) részlete, amely arra utal, hogy a pápa úgy látogatja meg a korzikai egyházat, mint a Pásztor, aki elmegy az ő népéhez.

A látogatás logójának bal felső sarkában Korzika stilizált térképe látható, függőleges kék vonalakkal, zöld-kék alapon, amely a tengert ábrázolja. A legmagasabb vonal a Krisztusba vetett hitet szimbolizáló kereszt alakjában csúcsosodik ki, és egy sárga vonalhoz kötődik, amely felülről ereszkedik alá, utalva a Szentlélekre. Alsó részén, ugyanolyan kék színnel, a Szűzanya, Korzika királynőjének sziluettje látható. Felfelé tekintő arccal és felfelé tartott kezekkel ábrázolják, és a háttér színe miatt úgy tűnik, mintha a tengerbe merülne.

A pápalátogatás elnevezése a jobb oldalon sárga színnel, korzikai nyelven „Papa Francescu in Corsica” (Ferenc pápa Korzikán), míg a szintén sárga színű mottó francia nyelven olvasható.

A korzikai apostoli út Ferenc pápa harmadik látogatása lesz Franciaország területén, miután 2014-ben Strasbourgban az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban, valamint 2023-ban a Mediterrán találkozások rendezvény alkalmával Marseille-ben járt.

