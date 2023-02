Ferenc pápa a dél-szudáni vezetőkhöz: Elő kell segíteni a kiengesztelődést és a békét

Február 3-án, pénteken kora délután a pápa megérkezett Dél-Szudánba, a Kongói Demokratikus Köztársaságban töltött háromnapos látogatása után. A dél-szudáni hatóságokhoz, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez intézett beszédében az országot átszelő Nílus folyó képéből indult ki, hogy Dél-Szudán alapvető társadalmi és politikai kérdéseit érintse. Az erőszak beszüntetésére, a demokrácia szavakon túli, konkrét megvalósítására hívott. Hangsúlyozta, hogy ebbe a folyamatba be kell vonni a nőket és a fiatalokat. Felszólított a korrupció, a fegyverkereskedelem felszámolására és a jó kapcsolatok, a találkozás kialakítására a szomszédos országokkal.

A péntek délután 17 órakor kezdődött eseményen az ország elnöke intézett beszédet az egybegyűltekhez, majd Justin Welby canterburyi anglikán érsek és Iain Greenshields tiszteletes, a skót presbiteriánus egyház közgyűlésének moderátora fordult a jelenlevőkhöz.

„A kiengesztelődés zarándokaként jöttem ide, abban a reményben, hogy elkísérjelek benneteket a béke útján” – kezdte beszédét Ferenc pápa a dél-szudáni hatóságokhoz. „Együtt, kezünket kinyújtva mutatkozunk be nektek és ennek a népnek Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme nevében” – utalt anglikán és skót útitársaira. „Ezt az ökumenikus békezarándoklatot egy egész nép könyörgésének meghallgatása után vállaltuk, amely nagy méltósággal szenved az általa elviselt erőszak, a tartós biztonság hiánya, a szegénység és az átélt természeti katasztrófák miatt. Az évekig tartó háborúk és konfliktusok úgy tűnik, soha nem érnek véget, és még tegnap is voltak keserű összecsapások” – jegyezte meg a pápa. Összegezte az ország helyzetét: „a megbékélés folyamata megrekedtnek és a béke ígérete beteljesületlennek tűnik. Ne legyen hiábavaló ez az elhúzódó szenvedés! A dél-szudániak, ennek a fiatal, alázatos és bátor népnek a türelme és áldozatvállalása állítson mindenkit kihívás elé, és akárcsak a talajba vetett magvak, amelyek életet adnak a növényeknek, engedjék a békét virágozni és gyümölcsöt teremni”.

A világ leghosszabb folyójának, az országon áthaladó Nílusnak köszönhetően Dél-Szudán bővelkedik gyümölcsökben és a növényzetben – állapította meg a pápa. A Nílus folyóhoz fűzte a társadalmi vezetőkhöz intézett gondolatait. Az évszázadok során felfedezők utaztak ebbe a régióba, hogy a Fehér-Níluson felfelé haladva megkeressék a világ leghosszabb folyójának forrásait. „Éppen közös életünk forrásainak keresésével szeretném megkezdeni veletek az utamat. Ez a föld, amely bővelkedik oly sok gazdagságban, arra vár, hogy újra megöntözzék termőföldjét, de mindenekelőtt az emberek szívét és elméjét friss és éltető forrásokkal” – mutatott rá a pápa. Az ország vezetői pedig arra kaptak meghívást, hogy megújítsák a társadalom életét, mint a jólét és a béke tiszta forrásait, amelyekre oly nagy szüksége van Dél-Szudán lakosainak.

Ferenc pápa az erőszak felszámolására szólított fel, ami visszafordítja a történelem menetét. Azt kérte, fogadják meg Jézus szavait, amelyeket a Getszemáni-kertben kardot rántott tanítványához intézett: „Hagyjátok, elég!” (Lk 22,51). Itt az ideje, hogy kimondjuk: „Soha többet”, „ha” vagy „de” nélkül. Ne legyen több vérontás, konfliktus, erőszak és kölcsönös vádaskodás azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős, ne hagyjátok többé magára a békére szomjazó népet. Ne legyen több pusztítás: itt az ideje építeni! Hagyjátok magatok mögött a háborút és engedjétek, hogy felvirradjon a béke ideje! – kérte a pápa. A hatalom célja a közösség szolgálata. A gazdasági fellendülés terveit a bőséges erőforrások egyenlő elosztásával kell párosítani. A demokrácia feltételezi az emberi jogok tiszteletben tartását, különösen az önkifejezés szabadságához való jogot, amelyeket a törvény és a jogalkalmazás támogat. Szem előtt kell tartani, hogy igazságosság nélkül nincs béke – utalt a pápa Szent II. János Pál 2002-es béke világnapi üzenetére.

Ideje áttérni a szavakról a tettekre. Ideje lapozni: itt az ideje a sürgős és nagyon szükséges átalakulás iránti elkötelezettségnek. A béke és a kiengesztelődés folyamatához új kezdetre van szükség. A békemegállapodás megvalósítása érdekében szülessen egyetértés és történjen előrelépés! – nyomatékosította Ferenc pápa. A megosztottságtól és konfliktusoktól sújtott világban ez az ország otthont ad a béke ökumenikus zarándoklatának, ami ritkaság. Irányváltást jelent, lehetőséget Dél-Szudán számára, hogy nyugodt vizeken folytathassa a vitorlázást, párbeszédet folytatva, kettősség és opportunizmus nélkül. Legyen ez mindenki számára alkalom a remény újjáélesztésére. Hadd értse meg minden állampolgár: eljött az ideje annak, hogy többé ne a gyűlölet, a törzsiség, a regionalizmus és az etnikai különbségek szennyezett vize sodorja őket. Ideje együtt vitorlázni a jövő felé! – buzdított a pápa.

Az előrelépés a találkozásból származik. Ezen az úton kell járni: tisztelni, megismerni egymást és párbeszédet folytatni. Ez a hozzáállás, amely minden békefolyamathoz elengedhetetlen, a társadalom összetartó fejlődéséhez is nélkülözhetetlen. Az összeütközés barbárságától a létfontosságú találkozás kultúrája felé vezető átmenetben a fiatalok döntő szerepet játszanak. Következésképpen nyitott teret kell biztosítani számukra a találkozásra és a véleménycserére, hogy félelem nélkül ragadják meg a jövőt, ami az övék! A nőket, anyákat is, akik tudják, hogyan keletkezik az élet és védik azt, egyre inkább be kell vonni a politikai életbe és a döntéshozatali folyamatokba. A nőket tisztelni kell, mert aki erőszakot követ el egy nővel szemben, az Isten ellen követi el, aki egy nő által öltött testet.

Ennek az országnak az etnikai összecsapásoktól szaggatott fiatal történelmének fel kell fedeznie a találkozás misztériumát, a teljesség kegyelmét – hangsúlyozta a pápa. Túl kell lépni a csoportokon és a különbségeken, hogy egy emberként haladhassunk előre. Egy évszázaddal ezelőtt érkeztek ezekre a partokra az első misszionáriusok, akiket idővel sok humanitárius munkás követett. A pápa megköszönte mindannyiuk értékes munkáját. Azokat a misszionáriusokat is megemlítette, akik szembesültek a halállal, miközben életet vetettek e földön. Ne feledkezzünk meg róluk, és ne felejtsük el biztosítani számukra és a humanitárius munkások számára azt a biztonságot és támogatást, amelyre szükségük van karitatív tevékenységeikhez, hogy a jóság folyója továbbra is áradjon – kérte Ferenc pápa.

A pápa lelki közelségét fejezte ki az áradások áldozatainak és arra hívott, hogy küzdeni kell a nyerészkedés okozta erdőirtás ellen. Ezt követően a korrupció problémájáról szólt. A társadalom megtisztítását a korrupció elleni harc jelenti. Szükség van a szegénység elleni küzdelemre, mert a szegénység termékeny talajként szolgál ahhoz, hogy a gyűlölet, a megosztottság és az erőszak gyökeret verjen. Minden civilizált ország sürgető szükséglete, hogy törődjön polgáraival, különösen a legkiszolgáltatottabbakkal és a hátrányos helyzetűekkel. Itt a pápa utalt a Dél-Szudánban élő több millió kitelepítettre.

Ellenőrizni kell a fegyverek szállítását, amelyek a tilalmak ellenére továbbra is érkeznek a térség számos országába, így Dél-Szudánba is: itt sok mindenre van szükség, de több halált hozó eszközre biztosan nem! – hívta fel a figyelmet a pápa. Megfelelő egészségügyi politikát, létfontosságú infrastruktúrákat kell megteremteni. Szükség van az írástudás és az oktatás előmozdítására. Ez az egyetlen módja annak, hogy e föld gyermekei saját kezükbe tudják venni a jövőjüket. Mint e kontinens és a világ minden gyermekének, nekik is joguk van úgy felnőni, hogy füzeteket és játékokat tartanak a kezükben, nem pedig fegyvereket és munkaeszközöket – nyomatékosította. Pozitív kapcsolatok kialakítására van szükség más országokkal, kezdve a térség országaival. Ellen kell állni a kísértésnek, hogy előre meghatározott, a helyi valóságtól idegen modelleket erőltessenek az országra. Szent II. János Pál mondta harminc évvel ezelőtt Szudánban: „Afrikai megoldásokat kell találni az afrikai problémákra” – emlékeztetett Ferenc pápa.

A dél-szudáni politikai vezetőkhöz intézett beszéde végén szívből jövő imáiról és támogatásáról biztosította őket, hogy az ország megtapasztalhassa a kiengesztelődést és az irányváltást. Ezt az életfontosságú folyamatot ne nyomja el tovább az erőszak áradata, a korrupció mocsaraiba süllyedve a szegénység áradatától akadályozva. A menny Ura, aki szereti ezt a földet, adja meg nektek a béke és a jólét új időszakát. Isten éltesse a Dél-Szudáni Köztársaságot! – zárta beszédét Ferenc pápa az ország hatóságaihoz, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír