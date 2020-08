Ferenc pápa életmentő orvosi eszközöket adományozott a járvány által erősen sújtott Brazíliának

Az Apostoli Alamizsnahivatal fáradhatatlan elkötelezettséggel és globális szinten támogatja mindazokat, akiket erősen sújt a jelenlegi vírusjárvány a világ bármely szegletében. Az intézmény megvalósítja a pápa szándékát, hogy nagylelkűségének és szolidaritásának jelét adja a szenvedő népek és országok felé, ahol a járvány miatt kialakult vészhelyzet még nagyobb válságba sodorta az egészségügyi rendszert, amely más problémák miatt már egyébként is nehéz helyzetben volt.

Az Alamizsnahivatal különböző módokon és területeken igyekszik életmentő orvosi berendezéseket összegyűjteni, amelyeket azoknak adományoz, akik nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel az életmentéshez és a gyógyításhoz. Jelenleg a vatikáni hivatal Brazíliára összpontosít, hiszen ezt az országot sújtja a járvány az Egyesült Államok után a legerősebben a világon.

„A napokban az intenzív kezeléshez szükséges tizennyolc Draeger típusú lélegeztetőgépet és hat hordozható Fuji típusú ultrahang gépet küldünk Brazíliába – olvasható az Apostoli Alamizsnahivatal Konrad Krajewski bíboros által aláírt közleményében. – Ez a konkrét segítségnyújtás jele, amelyet a Hope Onlus szervezet nagylelkű felajánlása tett lehetővé. A szervezet az egészséggel és a neveléssel kapcsolatos humanitárius programokra specializálódott és adományozóin keresztül sikerült beszereznie a magas technológiai színvonalú életmentő orvosi berendezéseket, megszervezni a szállításukat és a beszerelésüket az adott kórházakba.”

Az alamizsnahivatal segítségnyújtása a brazíliai nunciatúra és a helyi egyház támogatásával valósul meg. „Brazíliába érkezésüket követően a berendezéseket az apostoli nunciatúra által kijelölt intézményeknek adják át, hogy a keresztény szolidaritás és szeretetszolgálat gesztusával segítsék a legszegényebbeket és a legjobban rászorulókat” – olvasható az augusztus 17-én kiadott közleményben.

Brazíliában több mint 3,3 millió vírusfertőzött van és 107 ezer eddig a halálos áldozatok száma.

*

A tavasz folyamán Ferenc pápa több amerikai országnak adományozott lélegeztetőgépeket: Brazília mellett Ecuadornak, Venezuelának és Haitinak. Ázsiában többek között Bangladesnek; Európán belül Olaszországnak, Spanyolországnak és Ukrajnának nyújtott ilyen segítséget; az afrikai kontinensen pedig Kamerunnak és Zimbabwénak küldött lélegeztetőgépeket. A pápai adományozás a nyári időszakban is folytatódott, többek között a most is támogatott, nagyon súlyos helyzetben levő Brazília kapott segítséget.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír