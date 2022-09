Ferenc pápa elindult kazahsztáni apostoli útjára

A kazahsztáni látogatás lehetőség arra, hogy testvérként párbeszédet folytathassunk, a közös békevágytól ösztönözve, amelyre világunk szomjazik – hangsúlyozta a legutóbbi vasárnapon, szeptember 11-én az Úrangyala imádság alkalmával a pápa.

Egy galamb, egy olajág, összefonódó kezek, amelyek a „béke és az egység hírnökeinek” jelképei – az út logójában és a mottójában megtalálhatók a pápa 38. apostoli útjának kulcsszavai. A Szentatya útja szeptember 13-án, kedden reggel kezdődött és szeptember 15-ig tart a közép-ázsiai Kazahsztánban.

Az egykori szovjet tanácsköztársaság az ősi Selyemút mentén fekszik, Kína és Oroszország között; a különböző kultúrák, vallások és etnikai csoportok találkozási pontja. Az apostoli látogatás apropóját a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusán való részvétel adja, az esemény célja, hogy megerősítsék a vallások pozitív hozzájárulását a népek közötti harmóniához. Ferenc pápa útjának célkitűzése az is, hogy találkozzon a kis helyi katolikus közösséggel, bátorítsa és megújítsa őket a hitben. A kazahsztáni katolikusok a 19 milliós lakosság kevesebb mint 1 százalékát teszik ki, ugyanakkor megbecsülést élveznek az ország változatos vallási-kulturális világában.

Kedden reggel fél 7 körül a pápa autóval indult a Szent Márta-házból a római Fiumicino repülőtérre. Miután a Szentatya felszállt az ITA Airways Airbus A330-as repülőgépre, a pápai gép 7.36 körül elindult Nur-Szultan, a futurisztikus kazah főváros felé, amely 2019 márciusáig Asztana néven volt ismert. A közel hat és fél órás repülőút során az Airbus Olaszország, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Törökország, Grúzia és Azerbajdzsán felett halad át. Olaszországból való távozásakor a pápa táviratot küldött az Olasz Köztársaság elnökének, Sergio Mattarellának.

A tervek szerint helyi idő szerint 17.45-kor (magyar idő szerint 13.45-kor) érkezik meg Nur-Szultan repülőterére a pápai gép. A hivatalos fogadási ceremóniát Kaszim-Zsomart Tokajev államfő vezetésével tartják. A 2019 óta hivatalban lévő elnök fogadja Ferenc pápát a reptéren, ahol nem hangzanak el beszédek, csak egy rövid találkozót tartanak a VIP-teremben. Ezt követően 18 óra után (magyar idő szerint 14 óra után) a Szentatya az elnöki palotába hajtat a fogadási ünnepségre, és udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél.

A következő programra az elnöki palotából autóval jut el a pápa az olasz építészek által tervezett, a sztyeppe virágát formázó művészeti és szórakoztató központba, ahol a Qazaq koncertteremben hangzik el első beszéde este fél 8-kor (magyar idő szerint 15.30-kor). Az előadóteremben Ferenc pápa szól a politikai vezetés, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez.

Az első nap zárásaként a pápa a nunciatúrára megy, amely szálláshelyéül szolgál a Nur-Szultanban töltött mindhárom napján.

A kazah fővárost átszeli az Isim folyó; a várost szibériai légáramlatok jellemzik. Nur-Szultan jelenleg a világ egyik legnagyobb építési projektjének színhelye, miközben nem rejti el a múlt sebeit, amikor szovjet katonai előőrs volt, a politikai foglyok számára létrehozott gulágjaival, amelyek nyomait még ma is magán viseli.

Szeptember 14-én, szerda délelőtt Nur-Szultanban, a Béke és a Kiengesztelődés Palotájában tartják a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetői VII. Kongresszusának megnyitóját. A világeseményt első alkalommal 2003-ban rendezték meg; a Szentszék minden eddigi találkozón képviseltette magát. A kongresszus középpontjában idén a vezetők az emberiség spirituális és társadalmi fejlődésében betöltött szerepe áll a járvány utáni időszakban. Eddig 108 delegáció részvételét erősítették meg a világ ötven országából.

Ferenc pápa szerda délután az Expo területén találkozik a katolikus hívekkel, és szentmisét mutat be a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. A Szentszék sajtószolgálatának jelentése szerint valószínűleg részt vesznek a szertartáson a szovjet rezsim által üldözött és a gulágok foglyai közé került keresztények gyermekei is.

Szeptember 15-én, csütörtökön kerül sor a várva várt találkozóra a katolikus közösséggel a számukra viszonyítási pontot jelentő Mindenkor Segítő Szűz Mária-székesegyházban, az asztanai Szűz Mária főegyházmegye székhelyén.

Kazahsztán túlnyomórészt, 70 százalékban muszlim vallású. A keresztények a lakosság 26 százalékát alkotják, ők főként ortodoxok; a katolikusok csekély kisebbsége mintegy 120 ezer hívőt számlál.

Szeptember 15-én, csütörtökön este ér véget a vallásközi kongresszus a zárónyilatkozat felolvasásával. Ferenc pápa a tervek szerint este 8 óra után tér vissza kazahsztáni látogatásáról a Vatikánba.

Ennek a pápai útnak a kulcsszavai: a párbeszéd, a találkozás, a vallások és kultúrák közötti béke keresése – mondta a szentszék sajtószolgálat igazgatója, Matteo Bruni. A három nap folyamán a pápa öt beszédet, köztük egy homíliát mond. Ferenc pápa a második pápa, aki felkeresi Kazahsztánt, II. János Pál járt itt huszonegy évvel ezelőtt, néhány nappal a New York-i ikertornyok és a Pentagon elleni terrortámadás után. Tegnap és ma is a háború a legfélelmetesebb kísértet, még a nukleáris katasztrófa veszélye is felmerül: ez a harmadik világháború – mondta többször is a pápa. Őrületnek nevezte, amelynek az ellenszere az egyetemes testvériség, amelyet valószínűleg Ferenc pápa ismét hangsúlyoz majd Ázsia szívében. Ez az argentin pápa diplomáciai elkötelezettségének és tanításának lényege.

