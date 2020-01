Ferenc pápa először nevezett ki egy nőt vatikáni kulcspozícióba

Francesca Di Giovanni 1953-ban született Palermóban, jogászként szerzett diplomát. Jegyzői gyakorlata után a Fokoláre mozgalom nemzetközi központjában dolgozott jogi-adminisztratív vonalon. 1993. szeptember 15. óta a szentszéki államtitkárság külügyi osztályán a multilaterális kapcsolatokkal foglalkozott. Ezen belül is kiemelten a migránsok és menekültek, a nemzetközi humanitárius jog, a kommunikáció, a nemzetközi magánjog, a nők helyzete, a szellemi alkotások joga és a turizmus volt a szakterülete. A külügyi osztálynak ezentúl két titkárhelyettese lesz: Di Giovanni mellé a pápa kinevezte Mirosław Wachowski prelátust, aki elsősorban kétoldalú diplomáciával foglalkozik majd.

A vatikáni média (Vatican News és a L’Osservatore Romano) interjút készített Francesca Di Giovannival, akit teljesen meglepett a kinevezés. Mint mondta, évek óta szükségesnek látták a multilaterális szektorban egy titkárhelyettes megbízását. Kényes és fontos részlegről van szó, ami nagy figyelmet kíván, mert sajátos módozatai vannak, eltérően a kétoldalú kapcsolatoktól. Azt azonban soha nem gondolta volna, hogy a Szentatya éppen rá bízza majd ezt a feladatot. Új szerepről van szó, aminek legjobb tudása szerint próbál majd megfelelni, hogy viszonozza a pápa bizalmát. Reméli, hogy ezentúl is számíthat a csapatmunkájukat jellemző összhangra.

Mit is takar a multilaterális szektor? Egyszerűen fogalmazva a kormányközi szervezetekkel való nemzetközi kapcsolatokat, amely magában foglalja a sokoldalú egyezmények hálózatát. Fontos dologról van szó, mivel ezek a megállapodások az egyes államok politikai akaratát szentesítik a nemzetközi közjót érintő különböző témákban. Gondoljunk a fejlődésre, a környezetre, a konfliktusok áldozatainak védelmére, a nők helyzetére és így tovább. Di Giovanni munkája változatlan a tematikát tekintve, viszont új megbízatása révén feladata a szektor koordinálása lesz.

Francesca Di Giovanni az első nő, aki ilyen szintű vezető pozíciót kap a szentszéki államtitkárságon. A pápa újító döntést hozott ezzel a kinevezéssel, amivel a nők iránti figyelméről tesz tanúbizonyságot. A felelősség azonban a feladathoz kapcsolódik, nem annyira a női mivolthoz. Milyen sajátossággal járulhat hozzá a munkához egy nő ezen a téren? Az új titkárhelyettes idézett Ferenc pápa január elsején mondott homíliájából, amelyben a nők szerepét dicsérte, mondván: „A nő a béke ajándékozója és közvetítője, teljesen be kell vonni a döntési folyamatokba. Amikor ugyanis a nők átadhatják ajándékaikat, a világ egységesebb és békésebb lesz.” A maga részéről ő szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a pápa szavai valóra váljanak, az államtitkárságon dolgozó női kollégákkal és sok más nővel együtt ugyanis azon dolgoznak, hogy nemzetközi szinten építsék a testvériséget.

A Szentszék küldetéséhez tartozik az is, hogy a nemzetközi közösségen belül az emberek és nemzetek kölcsönös egymásra utaltsága erkölcsi téren is fejlődjön. Soha nem szabad belefáradni a párbeszéd elősegítésébe minden szinten, mindig a diplomáciai megoldást keresve. Ferenc pápa a diplomáciai testülethez intézett beszédében a múlt héten emlékeztetett az ENSZ által elért eredményekre. A 75 éves intézménynek továbbra is a közjót kell keresnie, ugyanakkor szükséges módosításokat és reformokat eszközölnie – mondta még a frissen kinevezett szentszéki államtitkár-helyettes.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Avvenire

Magyar Kurír