Ferenc pápa köszönetet mondott a békéért rendezett futballmeccs résztvevőinek

November 14-én, hétfőn este a római olimpiai stadionban immár harmadik alkalommal rendezték meg a békéért felajánlott futballmérkőzést a Scholas Occurrentes Pápai Alapítvány szervezésében, Ferenc pápa támogatásával és áldásával. A mérkőzés előtt a pápa a vatikáni VI. Pál termemben köszöntötte a játékosokat, a szervezőket és családjaikat. A „Mi a békéért játszunk” mottójú mérkőzésen a futballvilág számos fontos szereplője vett részt.

A kezdeményezést először 2014. szeptember 1-jén, majd 2016. október 12-én rendezték meg. Idén a 2020 novemberében elhunyt Diego Maradona előtt tisztelegtek, aki az első két békemérkőzésen játszott a Scholas csapat élén.

A Szentatya köszönetet mondott a sportolóknak, hogy elhintik a béke magvait a háborúk dúlta világban. A béke az általuk megtett lépésekhez hasonló gesztusok – „a közelség, a barátság, a mindig kinyújtott kéz” gyümölcse, „nem a dobásra kész kővel a kézben” hozzáállásé – mondta Ferenc pápa. – Ezek a „béke magvai”. Talán kicsik, de képesek megváltoztatni a világot. „Köszönöm, amit tesztek, a mai mérkőzést, mert azt mondjátok: békét akarunk egy olyan világban, amely mindig a háborúkat és pusztítást keresi.”

Adrian Pallarols, Ferenc pápa közeli barátja – akit a Szentatya ezüstműveseként is emlegetnek – készítette a trófeát a mérkőzésre. A kezdeményezés kapcsán a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: a pápa eskette őt és feleségét és keresztelte meg gyermekeiket. A hetedik generációs ezüstműves rendszeresen találkozott Buenos Aires érsekével; teológiáról és művészetről beszélgettek, apácák által kínálta tej és sütemények mellett. Még 2002-ben, a Buenos Aires-i székesegyház restaurálása során ismerkedtek meg. 2005-ben együtt készítettek egy kelyhet, amelyet az akkori XVI. Benedek pápának ajándékoztak. Adrian Pallarols készítette a korábbi békemérkőzések trófeáját is, illetve azt a kelyhet is, amelyet a Szentatya a 2015-ös New York-i szentmisén használt a Madison Square Gardenben.

E nagy jelentőségű mérkőzésen világhírű focisták ingyen játszanak a békéért – emelte ki Adrian Pallarols az interjúban. Örömét fejezte ki, hogy a pápa támogatja ezt a találkozót. A vatikáni VI. Pál teremben tartott audiencián a Szentatya „bemutatta azt a kis szobrot, amelyet egy ezüst olajfából készítettem. Az ezüst olajfa szimbólum, ami azt mutatja, hogy egy növény elültetése és gondozása megalapoz egy élettervet” – nyilatkozta a művész.

Elmondta: a szobor hátulján egy kis tábla található, amelyet Ferenc pápa és a résztvevők is aláírtak, Diego Armando Maradonára emlékezve. „Ez lesz az első mérkőzés nélküle. Ő volt az egyik legnagyobb támogatója a kezdeményezésnek. Mindenki aláírta (...), hogy lerója tiszteletét előtte.”

A hétfői mérkőzést az olasz televízió közvetítette.

A találkozón a következő játékosok vettek részt: Ronaldinho, Buffon, Caniggia, Ciro Ferrara, Diego Maradona Jr., Hristo Stoickov, Nicolas Burdisso, Martin Demichelis, Daniel Osvaldo, Eric Abidal, Henrikh Mjitaryán, Diego Perroti, Ciro Immobile, Vincent Candela, Antonio Di. Natale, Zaccardo, Vincenzo Iaquinta, Ivan Rakitic, Legrottaglie, Roman Weidenfeller, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Simone Perrota, Fabio Cannavaro, Paulo Futre, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Mirsolav Klose, (Rtauso Arveladze), Hugo Almeida, Robert Pires, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarribo, Alejad Chori, Dominguez, Sebastien Frey, Zambrotta (edző).

Megalakulása óta a Scholas Occurrentes, amely ma pápai alapítványként működik, olyan iskolák világméretű hálózatává vált, amelyek közös eszközökkel, közös célokkal rendelkeznek és különös figyelmet szentelnek a leginkább rászorulóknak. A Scholas Occurrentes gyökerei azokban az oktatási projektekben rejlenek, amelyeket Buenos Aires elszegényedett területein élő gyermekek számára hoztak létre a későbbi pápa, Jorge Mario Bergoglio bíboros kezdeményezésére.

