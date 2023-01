Ferenc pápa levelet írt a kubai népnek II. János Pál látogatásának 25. évfordulója alkalmából

Szent II. János Pál 1998. január 21. és 25. között tett kubai látogatásának emléke adjon „új lendületet, hogy reménnyel és elszántsággal folytassák a nemzet jövőjének építését” – Ferenc pápa ezekkel a szavakkal köszönti 2022. december 8-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén keltezett levelében Juan de la Caridad García Rodríguez bíborost, San Cristóbal de La Habana érsekét, a kubai püspököket, papokat, szeminaristákat, szerzeteseket, szerzetesnőket és minden világi hívőt. A pápa kubai híveknek, „Isten szent, hűséges zarándok népének” szóló levelét, üdvözletét és áldását Beniamino Stella bíboros adta át, aki huszonöt évvel ezelőtt apostoli nunciusként szolgált a közép-amerikai országban és a pápalátogatás eseményének kiváltságos tanúja volt.

Ebben az időszakban a kubai hívek idézzék fel szívükben Szent II. János Pál szavait, amelyeket látogatása során hozzájuk intézett, hogy erőteljesen hangozzanak fel a jelenben és új lendületet adjanak, hogy tovább építhessék reménnyel és határozottan a nemzet jövőjét – írja levelében Ferenc pápa. Majd idéz elődje 1998. január 23-án a kubai fiatalokhoz intézett üzenetéből: „Nézzetek szembe a jelen pillanat nagy kihívásaival erőteljesen és megfontoltan, igazságosan és körültekintéssel; térjetek vissza a kubai és keresztény gyökerekhez, és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy egyre méltóbb és egyre szabadabb jövőt építsetek! Ne feledjétek, hogy a felelősség a szabadság részét alkotja. Továbbá a személyt elsősorban a mások és a történelem iránti felelőssége határozza meg.”

Ferenc pápa is arra buzdítja üzenetében a kubai híveket, hogy térjenek vissza kubai és keresztény gyökereikhez, vagyis önazonosságukhoz, amely országuk életét megteremtette és ma is megteremti. A Szentatya szerint ezek a gyökerek megerősödtek sok kubaiban, akik mindennap a többiekért dolgoznak és feláldozzák magukat, nemcsak saját családjukért, hanem az egész népért, különösen a leginkább rászorulókért. A pápa köszönetét fejezi ki az együttműködés és a kölcsönös segítség példájáért, amely egyesíti a kubaiakat és megmutatja a rájuk jellemző nyílt, befogadó és szolidáris lelkületet. Arra biztatja őket, hogy továbbra is haladjanak együtt reménnyel, annak a tudatában, hogy mindig és különösen a viszontagságok és szenvedések között Jézus és legszentebb Anyja elkísérik őket, segítenek nekik a kereszt hordozásában és megvigasztalják őket a feltámadás örömével.

Ferenc pápa közelsége, valamint a nagy írókat és művészeket magának mondható, szeretett kubai néppel való szeretetközössége jelenként emlékeztet levelében Félix Varela y Morales atya (a kubai nemzet egyik atyja, pap, teológus, filozófus, Isten szolgája, 1788–1853) néhány szavára, amelyek kifejezik annak a szükségességét, hogy a jóba kell belegyökereznünk, továbbá rávilágít ennek az erőfeszítésnek a gyümölcseire: „Miután gyökeret vert, a fa hamarosan kiterjeszti ágait és árnyékában pihen majd az erény.” Ez az életörömmel teli fa jól szimbolizálja az embert, aki bizalmát az Úrban gyökerezteti, mint ahogy Jeremiás próféta mondja: „Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni” (Jer, 17,8).

Bízva az élet Urában, a pápa arra szólítja fel levele végén a kubai népet, hogy bátran és felelősséggel hatoljanak még mélyebbre gyökereikkel, és továbbra is hozzanak gyümölcsöket, egyesülve a hitben, a reményben és a szeretetben. Jézus áldja meg, a Cobrei Szeretet Szűzanyja őrizze és kísérje a kubai népet – írja befejezésül Ferenc pápa, imáiról biztosítva a híveket és kérve imáikat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír