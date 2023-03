Ferenc pápa: A növekvő szegénység miatt cselekvésre van szükség

Ferenc pápa a következőket mondta az új paraguayi egységének létrejöttét ünneplő bizottságnak küldött videoüzenetében: „Örülök, hogy az emberiség e kritikus és bonyolult időszakában a szociális jogok és a ferences tanítás képezik ennek az új szervezetnek az inspiráló alapjait.” Argentína, Chile, Brazília, Kolumbia, Peru, Mexikó és az Egyesült Államok már elöl jár nemzeti szervezeteivel, amelyek „jelentősen hozzájárulnak a rendszerből kiselejtezett szenvedők jogainak megszilárdításához és lépéseket tesznek értük”.

„A régióban tapasztalható növekvő szegénység sürgős megfontolásra és cselekvésre szólít fel bennünket. Nem fogadhatjuk el, és nem is szabad elfogadnunk a szegénységet és az éhezést olyan országokban, amelyek a természet bőséges ajándékát élvezik: tiszta vizet, megfelelő földet, tiszta levegőt. Nagyon könnyű elmagyarázni egy egyetemi előadáson, hogy a szociális jogok programszerűek, de az emberek életében e jogok megvalósulásának ideje saját létük minősítése: életük méltósága vagy értéktelensége. A szociális jogok be nem tartásának elfogadása az ilyen gazdag országokban a források elégtelenségére hivatkozva súlyos hiba, amely nemcsak azokat érinti, akik kormányoznak, hanem azokat is, akik ítélkeznek. A gazdagság olyan ajándék, amelyet szét kell osztani” – figyelmeztetett a pápa spanyol nyelvű videoüzenetében.

„Amikor a szegénység uralkodik egy természeténél fogva gazdag országban, strukturális igazságtalanság valósul meg, mert a marginalizált közösségekben nincs lehetőség a fejlődésre”. A pápa óva intett: amikor ez történik, akkor „néhány erős ember kiemelkedhet, de összességében az egyenlőtlen közösségek kudarcra és stagnálásra vannak ítélve. Amikor a bírák – akiknek megvan a hatalmuk, hogy segítsenek ennek az igazságtalan helyzetnek a visszafordításában – nem tesznek semmit, akkor ajtót nyitnak az új totalitárius megnyilatkozások előtt, amelyek reális és vitathatatlan megállapításokon alapulnak, de aztán embertelen és önző politikai »megoldásokat« vezetnek be, ami még rosszabb, mint ez a mostani szomorú jelen” – hangsúlyozta a pápa.

Videoüzenete végén bátorította a bírák munkáját, és felszólította őket, hogy kötelezzék el magukat a szegénység elleni küzdelem, valamint az egyenlőség és a fejlődés előmozdítása mellett.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

