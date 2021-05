Ferenc pápa nyitja meg a demográfiai válságról szóló római konferenciát

A szentszéki sajtóközpont igazgatója, Matteo Bruni tájékoztatása szerint Ferenc pápa délelőtt fél tízkor személyesen nyitja meg előadásával a konferenciát, melynek témája Olaszország és a világ demográfiai helyzete.

A tanácskozást a Családegyesületek Fórumának országos elnöke, Gigi De Palo szorgalmazta, mert a téma „még aktuálisabbá válik a pandémia drámai következményei miatt, hiszen több mint egymillió család szegényedett el az országban” – olvasható a konferenciáról kiadott közleményben. A találkozó célja az, hogy „felhívást kezdeményezzen a felelősségvállalásért az ország újraindítása érdekében, kezdve a gyermekvállalás ösztönzésén”.

Égető és sok nemzet számára átfogó probléma a demográfiai válság. Olaszországban is tendencia, hogy a születések száma csökken, illetve egyre nagyobb az idősek aránya. Az amúgy is zuhanó népesedési adatokon a Covid is tovább rontott, és a családtámogatási politika is csekély hatást fejt ki: Olaszország több mint egy évtizede „egyre inkább elöregedő és elnéptelenedő országgá vált, amely adózási, gazdasági és társadalmi szinten strukturális és jogszabályi hiányosságoktól szenved, amelyek hatással vannak a születési arányok zuhanására” – fogalmaz a közlemény. Ezt a helyzetet kívánja megfordítani az olasz kormány által az Európai Unióhoz eljuttatott Nemzeti Helyreállítási és Rugalmassági Terv (PNRR), ami „kihagyhatatlan lehetőség” – fogalmaznak a május 14-i konferencia szervezői.

Az előadók között lesz Elena Bonetti olasz családügyi miniszter, Patrizio Bianchi oktatási miniszter és Lazio régió elnöke, Nicola Zingaretti. Ezután az Olasz Statisztikai Hivatal (Istat) elnöke, Gian Carlo Blangiardo mutat be eddig még közzé nem tett adatokat és előrejelzéseket az elkövetkező évtizedek olaszországi születési rátájáról.

Három tematikus kerekasztal-beszélgetést is tartanak: az egyiket az üzleti világnak szentelik, a másodikat a bankoknak és a biztosító társaságoknak, a harmadikat pedig a média, a sport és a szórakoztatóipar világának. A meghívottak között lesz a Lazio labdarúgócsapat egyik játékosa, Ciro Immobile, feleségével, Jessicával együtt és Anna Foglietta színésznő is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír